Escucha las noticias de las 11:00 (29/03/2019)

resumen de la actualidad de este viernes con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 1657 00:10 buenos días Toni ciudadanos insiste en ofrecer al Partido Popular un acuerdo para un gobierno de coalición si suman después de las elecciones generales pero marca ya distancias con las últimas palabras del número dos de los populares en esas listas para el Congreso con Adolfo Suárez Illana

Voz 3 00:23 sobre el aborto Albert Rivera acaba de decir en Oviedo que mantiene la mano tendida pero pide al PP que deje lo que ha denominado como enredos el metiendo la mano

Voz 0040 00:31 al señor Casado del Partido Popular para formar un gobierno que Ciudadanos no es el enemigo la y se llama Torras Gemma Puigdemont Rufián no es ciudadanos pero les digo también legítimamente que quiere encabezar ese gobierno no me iban a ver a mí esta campaña darle vueltas tales y a los huesos de Franco yo soy más del futuro así que a ver si nos ponemos las pilas dejamos enredar desde dentales con los huesos de Franco porque esto no es una clase de arqueología estamos en política para gobernar una nación de Europa

Voz 4 01:00 esto en Oviedo en Hoy por hoy hemos hablado a primera hora con Pablo Iglesias el líder de Podemos por su parte insiste en un acuerdo para llegar al gobierno con el PSOE la clave la garantía para que ciertas cosas se lleven a cabo es que nosotros estemos dentro del Gobierno yo prefiero estar como primera fuerza pero lo fundamental es que nosotros estemos dentro del Gobierno como instrumento para que la gente pueda defender pues la sanidad pública la educación hay cosas que dicen en campaña que después no cumple yo creo que esto es una realidad con el Partido Socialista por lo demás acaba de comenzar el debate en el Parlamento británico que va a desembocar en una nueva votación del acuerdo para el Brexit una bota son que incluye la parte que explica el contenido legal de la salida pero no la declaración política complementaria que dibuja la relación bilateral posterior de momento el debate ha comenzado con la intervención del fiscal general del Reino Unido quién está defendiendo que el acuerdo salga adelante hoy para que los británicos no queden en manos de los tiempos que marquen los líderes europeos es Geoffrey Cox

Voz 0325 01:54 es no se aprueba este acuerdo para la salida y expira el plazo eso conllevará que cualquier otra prórroga que esta Cámara pueda desear que acepte la Unión Europea quedará en sus manos sujeta al veto de veintisiete líderes si el plazo límite de las once de la noche de hoy expira el acuerdo no sea prueba nuestro derecho expirará