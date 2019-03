Las noticias de Cantabria, 11:02 (29/03/2019)

del arquitecto urbanista y exalcalde de Bilbao Ibon Areso dice que la RIC de una ciudad se en función de la gente y su preparación en un foro en el foro Besaya futura que organiza la Cadena SER Areso ha hecho esta mañana estas reflexión reflexiones Se ha indicado además que la industria no será suficiente para el desarrollo urbano de Torrelavega sino que el sector servicio tiene que ser otro valor añadido de generación de empleo is sobre las primeras prospecciones se de la mina de cine del Besaya lanza esta recomendación

Voz 0378

00:37

qué Bilbao tuvo uno de los principales yacimientos de mineral de hierro no sea aquí qué ha pasado con el cine pero nosotros nos lo comimos todo Illa minería Se terminó pero hoy las ciudades las ciudades más ricas en el mundo no son las que tienen más recursos naturales Hinault desprecio los recursos naturales ojalá lo estuviésemos pero las ciudades más ricas no son las que tienen más recursos naturales sino los que tienen la gente mejor preparada