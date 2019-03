Escucha las noticias de las 14:00 (29/03/2019)

sonido que nos llega desde el Parlamento británico el que habla es Philip todo conservador que se llama Christopher Chuck está defendiendo Brexit sin acuerdo en pleno debate pero para otra de esas votaciones que se presentan como definitivas concluyentes no terminó antes hasta históricas y que luego como demuestra la experiencia pues sólo sirven para complicar un poquito más todavía la ruptura con Europa si no se rompe nada dentro de hora y media aproximadamente se votará por tercera vez pero de forma parcial el acuerdo negociado con Bruselas

Voz 1478

01:03

y hasta aquí puedo leer Begoña Arce buenas tardes buenas tardes los diputados deben decidir si aprueban el acuerdo parcial de Theresa May para dejar la Unión Europea el veintidós de mayo o si lo rechazan lo que supondría salir sin acuerdo el doce de abril o pedir una extensión mucho más larga para presentar otra opción para el Brexit Theresa May cerrará el debate dentro de una hora y a continuación se producirá la votación en esta ocasión hay más euroescépticos conservadores incluido Boris Johnson que apoyarán el acuerdo también algunos diputados laboristas lo harán contra las órdenes del partido pero sin el apoyo de los unionistas norirlandeses May se enfrenta a una nueva derrota