Las noticias de Andalucía, 16:03 (29/03/2019)

más cosas el delegado de Empleo de la Junta en Málaga Miguel Luis Guijarro ha presentado la renuncia horas después de publicarse que en el dos mil once creó dos sociedades instrumentales en Panamá ser Málaga Jesús Sánchez dimite

Voz 1461

01:04

de forma irrevocable lo carta tras la información sobre sus sociedades pantalla en Panamá asegura el ya ex delegado de la Junta que no ha cometido ninguna ilegalidad que siempre ha cumplido con sus obligaciones sin vulnerar la ley en la misiva continúa que a pesar de ello no quiero y que con este asunto se perjudique el nuevo gobierno del cambio en Andalucía así como su familia menos su formación política