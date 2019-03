Las noticias de Canarias, 15:03 (29/03/2019)

pues dice la planta no le llama dice que tiene características singulares bio geográficas y climáticas y en particular insularidad biodiversidad

la AFA más las farmacias de Canarias no disponen de Urbas son inyectables un medicamento antiinflamatorio que se utiliza también para el tratamiento de las alergias y sus síntomas más extremos es una situación que se viene padeciendo desde hace meses las causas de este desabastecimiento se deben a factores técnicos y logísticos y también económicos desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife Carlos González asevera que es un problema en todo el territorio nacional

Voz 4

01:05

en España estamos aplicando demasiado está demasiado alto demasiado bien el precio en el momento de todas las demás pues cuando valiente dando producción iban entrando muy graves a meterse no válida años mercado pues vayan a La sonaron de real mente tiene mayores márgenes de no ve en España no estamos encontrando ahora mismo esos medicamentos que están teniendo una presión en el persona demasiado demasiado dura para el propio laboratorio