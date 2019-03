Las noticias de Galicia, 16:03 (29/03/2019)

os que estamos aquí así que estamos aquí estábamos o ante yo grupo confederal by por todos os seus recursos para que ese trabajador salga indemne de la detención que antes se practicó pero a ministra Reyes Maroto ten que dar cumplidas explicaciones en Compostela de porque óseo gobernó permitió esas cargas once

estaba previsto que la ministra de Industria estuviese el próximo lunes en Santiago pero ha cancelado ese acto por lo demás los alcaldes sigue intentando distanciarse de lío interno en En Marea para evitar que la ruptura les pase factura en las selección es municipales el regidor de Santiago Martiño Noriega espera además que no exista un efecto contagio del voto útil a los socialistas porque en el caso de Santiago dice Bugallo no está en la órbita del sector Sanchís Ta considera Noriega que el candidato del PSOE está más bien en la Liga de los veterana

Voz 4

01:06

los pero Alfonso Guerra nunca lo mismo que Pedro Sánchez Felipe González tampoco indicando personalmente me salada experiencia no local caso hay todo a tu aposta por Méndez Romeu por Susana Díaz o por Xaquín Leiceaga non por Pedro Sánchez ni por Gonzalo Caballero pues yo creo que eso también lo identificase ante el legítimo a sensibilidades en los partidos yo sí que creo sin ser peso relativo que te Bugallo está bueno pues más cómodo en los espacios representado poder con todo mi respeto por la