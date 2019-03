Las noticias de Asturias, 17:02 (29/03/2019)

Voz 3

00:07

al curso dos mil diecinueve dos mil veinte que contiene novedades significativas como dos minivacaciones en octubre y febrero el curso en Primaria comenzará el diez de septiembre y el trece en Secundaria y otras enseñanzas los periodos más amplios de vacaciones han fijado del veintitrés de diciembre al siete de enero del seis al doce de abril como días no lectivos introducen el treinta y treinta y uno de octubre de tal manera que unidos al uno de noviembre festivo nacional se equilibra el periodo lectivo del primer trimestre también se plantean como no lectivos el veintiuno veinticuatro y veinticinco de febrero que es Carnaval el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo sobre las directrices generales de la estrategia nacional frente al reto demográfico entre cuyas medidas encuentras la incorporación del impacto a todas las nuevas normativas licitaciones públicas Meritxell Batet ex ministra de Política Territorial