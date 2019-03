Las noticias de Galicia, 17:02 (29/03/2019)

hoy en día así como está distribuida la planta judicial solamente juzgados de Familia en determinadas capitales de provincia por tanto según donde residan ciudadano cuando se divorcia él se separa su asunto van Juzgado de Familia o no

ha señalado además que la legislación en vigor está obsoleta y no ofrece una solución rápida y eficaz

Voz 0683

01:32

cuando hay algunos de esas formaciones políticas que ya no quiere digamos compartir con nosotros una candidatura electoral porque no se han puesto de acuerdo nuestras direcciones en esos territorios yo creo que eso es una mala noticia y lo digo abiertamente yo aspiro a liderar un proyecto que pueda agredir a cada vez más sectores el hecho de que haya menos no es una buena noticia ahora bien creo que en estos años se han aclarado bastantes cosas y creo que es una evidencia que nosotros seguimos siendo el instrumento fundamental para