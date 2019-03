Las noticias de Andalucía, 17:02 (29/03/2019)

Voz 2

00:25

no todavía no el envío o la documentación al igual que el resto de los grupos estamos esperando su respuesta yo creo que va por buen camino es sincero pero son conversaciones que no se han tenido en la mesa sino más bien particulares y creo que vamos a llegar a un acuerdo muy rápido y que vamos es tener una reforma de la RTVA en el corto plazo y espero que casi con toda seguridad con consenso de todas las fuerzas políticas