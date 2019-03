Voz 1915

el alcalde de Boadilla Antonio González Terol no se presentará a la reelección Terol que irá en el número siete de las listas del PP al Congreso por Madrid ha anunciado su decisión con un mensaje en las redes sociales informa Raquel Fernández con una carta de despedida en Facebook el alcalde justifica su decisión de no presentarse en su familia a la que dice quiere dedicar más tiempo asegura que no deja la política tan sólo el cargo de regidor ya que su intención es seguir como diputado en el Congreso donde indica continuará llevando los problemas de Boadilla del Monte que sólo el Gobierno de la Nación dice puede solucionar como el Cercanías y la M50 avanza también que el candidato del PP en el municipio será el actual teniente de Alcaldía Javier Úbeda el nuevo reglamento para el sector del taxi está cerca de su aprobación es lo que ha asegurado la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo que dice que ese plan que prepara el Gobierno regional permitirá al taxi ser más competitivo contempla entre otras cosas fijar tarifas máximas lo que según las distintas asociaciones del taxi va a precarizar el sector la consejera en cambio cree que la propuesta recoge las medidas que necesita