Escucha las noticias de las 20:00 (29/03/2019)

hola buenas tardes por tercera vez el Parlamento le ha dicho no a Theresa May por tercera vez ha rechazado el plan de la primera ministra para desconectarse de Europa allí su acorta tanto los plazos que el calendario es cada vez más asfixiante ola política británica reacciona o el doce de abril el Reino Unido saldrá de Europa de la peor forma posible

leí con sus naves un oasis que la fórmula legal ahora horas que el Reino Unido tiene que abandonar la Unión Europea el día doce de abril dentro de catorce días no hay tiempo suficiente para acordar y legislar para ratificar un acuerdo pero al mismo tiempo el Parlamento ha dejado claro que no permitirá que se abandone abandonen la Unión Europea sin acuerdo así que tenemos que buscar una vía alternativa si fue la Unión

el Gobierno ha tenido que repetir hoy de varias formas que no contempla ningún referéndum porque no reconoce el derecho auto determinarse Isabel Celaá portavoz

Voz 6

02:38

el referéndum no hay tal derecho de referéndum no hay tal derecho de autodeterminación no existe en la Constitución este gobierno el desde el día uno así lo ha venido expresando por lo tanto eso es una raya roja para este Gobierno no contemplamos eh nada que tenga que ver con eso en relación a la investidura extra