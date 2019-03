Hora 25 Deportes: Piqué mosquea al Espanyol en la previa del derbi

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 00:11 hola qué tal buenas tardes a todos bienvenidos y un día más muchas gracias por escuchar el programa este viernes en el que por fin por fin vuelve la Liga después de dos semanas de parón que había gente que estaba despistado bueno pues hoy vuelve la Liga Se abre la jornada dentro de media hora con el Girona Athletic de Bilbao Un partido de la zona media de la tabla el Gironès décimo segundo treinta y cuatro puntos el Athletic noveno con XXXVII la jornada que tiene mañana un gran partido en el Nou Camp el líder el Barça recibe al vecino al Real Club Deportivo Espanyol en un duelo siempre picante lo que pasa es que ahora tiene más picante más picante porque Gerard Piqué ha vuelto a hablar del Espanyol a referirse al Real Club Deportivo Espanyol lo hizo ayer en el programa La resistencia de Movistar un programa de humor

Voz 2 01:06 en el que entre otras cosas le preguntaron a Piqué cuánto dinero tiene en el banco

Voz 0919 01:14 cuántas veces había realizado el acto sexual el último mes

Voz 2 01:20 bueno Piqué dijo que

Voz 3 01:21 va sobrado en ambos asuntos pero ha

Voz 0919 01:24 aprovechó para lanzarle una pullitas al Espanyol una pullitas que además se había preparado como él mismo reconoce

Voz 2 01:33 lo dicho le preguntan por el sexo y el dinero esto dijo

Voz 0470 01:39 a ver voy sobraban las dos entonces

Voz 4 01:43 ojo que diciendo esto muy de graves no va bien

Voz 0470 01:47 es una de las dos que te pone más que saber eh yo hablo por España leer quiero

Voz 5 01:55 con él lo quiere ponerlo en contexto sacro igual puedes decirlo

Voz 0470 01:58 por el por el presupuesto de alguna ciudad no mira por el presupuesto español con el año en patrimonio tengo más que pues pues no existen

Voz 4 02:08 hoy podemos ir buscando el dinero de España el pasado veintisiete millones de euros dicen que te

Voz 0470 02:13 eh el presupuesto de este año cincuenta y siete millones cincuenta y siete es mucho más que lo miraban

Voz 0919 02:23 tengo más patrimonio que el presupuesto del español reconoce que lo había mirado antes del programa es decir que lo llevaba preparado para lanzar esa pullitas

Voz 2 02:32 lo he dicho dos días antes de que se juegue ese partido entre el Barça y el Espanyol en

Voz 0919 02:36 la parroquia perica no ha sentado demasiado bien esta nueva salida de Gerard Piqué le ha contestado así el vicepresidente Carlos García

Voz 6 02:50 se dedica en vez de a fomentar

Voz 0919 02:52 muerte a comentar que la gente SFL

Voz 6 02:55 en una dar mucha importancia no hay que tomárselo muy en serio cuando aquí hace declaraciones que lo que hacen es de alguna forma minusvalorar los valores que el deporte debería fomentar hay que tomárselo con calma de tranquilidad no Grassley dice pero todavía no

Voz 0919 03:09 otro día dirá algo inteligente bueno

Voz 2 03:11 evidentemente sus declaraciones pueden para hacerte gracioso

Voz 0919 03:15 esas

Voz 2 03:16 o que que yo hirientes inconvenientes

Voz 0919 03:20 lo que no hacen es fomentar la deportividad hoy los entrenadores de los dos equipos han posado juntos con la camiseta del equipo rival intentando transmitir una a una serie de valores

Voz 2 03:32 de de competición pero deportividad de limpieza de tranquilidad

Voz 0470 03:38 Piqué no ha hecho eso eso está claro Piqué no ha hecho

Voz 0919 03:42 ahora hablamos de ese partido hoy de los otros de la jornada pero empezamos con baloncesto porque se juega en Vitoria el partido del Baskonia ante el Efes penúltima jornada de la primera fase de la Euroliga en un partido importante para los vitorianos como ha empezado qué ambiente tenemos Kevin Fernández hola hola Gallego

Voz 1269 03:58 buenas tardes tiene que ser hoy el día que deja Quirós Baskonia matemáticamente clasificado para el playoff porque depende de sí mismo tiene que ganar a un equipo que no se juega nada porque pase lo que pase va a acabar cuarto la competición ha salido con Sein quien el equipo turco marcando la distancia marcada de primeras el conjunto de ATA Amán pero el Baskonia se quiere agarrar al partido seguirá al factor Buesa que tiene más de once mil personas en la grada marcador a siete minutos treinta segundos de acabar el primer cuarto Quirós vez Baskonia siete Anadolu Efes de Estambul nueve y como siempre

Voz 0919 04:30 Acció del programa vuestros mensajes de aguas

Voz 7 04:34 la bolas gallego mirada a cabo dentro de bueno buenos días me acabo de enterar de

Voz 0277 04:40 esta noticia de Piqué pero fue no este tío qué pasa que va marcando el tempo de todos es que encima se les rinden veo porque por lo visto ha sido el el que ha llamado a Broncano para decirle que quiere una entrevista

Voz 7 04:54 en un no perdido el culo sí señor para que me pregunto hemos visto que se metió que suma eh el verdad calentando el tema para el para que ahora todo el mundo le ponga verde para que ahora todo el que marca marca a la opinión marca el tempo de todo el por favor ya estaba ahí no hay que rendirle no hay que seguir le al el rollo este tío además me ha parecido muy Maire de John como decimos en mi tierra muy Maire de John mucho más que poca categoría que poco a poco de de de todas las cosas buenas que debe de tener una persona activa de este trío no las tienes no me extraña bueno medidas que bueno

Voz 8 05:41 venga lo dejamos ahí de dejad vuestros mensajes

Voz 9 05:45 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 10 06:01 o como se nota se te va la marcha que no quita es el eslogan ese de venga Gallego espabila unos límites la participación de los participantes dicho sea de paso que lo de esa señora ya empieza a cansar un poquito

Voz 9 06:16 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 1038 06:23 exprésate

Voz 0919 06:27 sí lo bien que era lo pasamos venga empezamos ya

Voz 11 06:29 eh

Voz 0919 06:38 bueno el Barça español mañana en el Camp Nou como digo se ha institucionalizado desde hace tiempo que el día antes del partido el entrenador del Espanyol en entrenador del

Voz 3 06:48 Fútbol Club Barcelona posen juntos

Voz 0919 06:51 con la camiseta del equipo rival y hoy hemos visto otra vez esa imagen lo que pasa es que claro por mucho que desde ahí se intente transmitir una imagen de normalidad de deportividad el asunto Piqué ha estado presente tanto en la rueda de prensa de Valverde como en la rueda de prensa de Rudy el entrenador del Espanyol vamos con lo que se han dicho en esa rueda de prensa hilar noticias primero del Barça Santi vaya buenas tardes

Voz 1038 07:12 qué tal Gallego muy buenas puede ser el Barça que llega al derbi con ganas un derbi calentado después de el paso de Gerard Piqué por la resistencia y que llega con alguna duda por ejemplo Luis Suárez ya tiene el alta médica pero está entre algodones para jugar el el partido no están Denver Lemmy civiles en por lesión ha contestado hoy Valverde a Gerard Piqué pero no ha querido entrar ha dicho que la rueda de prensa era un lugar serio Hinault un programa de humor donde Piqué sí que hizo esas declaraciones también ha hablado del estado físico de Leo Messi dice que arrastra una lesión desde diciembre pero que no le van a impedir jugar

Voz 12 07:50 Leo vine llega arrastra

Voz 0470 07:53 todo

Voz 12 07:54 esas molestias desde hace ya

Voz 0470 07:57 hace tiempo estamos curando el estamos cuidando en ese sentido desde hace meses hace diez días antes de Navidad ha vuelto ha tenido unos días de descanso da mejor

Voz 0919 08:06 tendremos cuidado con él pero sobre todo porque

Voz 0470 08:09 el quieres afrontar esos partir pues así están

Voz 1038 08:11 Leo Messi físicamente para un derbi que Valverde considera que es vital

Voz 0919 08:16 tal ganar para darle un golpe Al Ahli realmente para saber cómo está Messi lo mejor es escucharle a él mismo porque hoy en la emisora FM el club octubre de Argentina concedido telefónicamente desde Barcelona una entrevista donde ha hablado de todo de su relación con la albiceleste las críticas que tiene en Argentina

Voz 1038 08:36 y ha sido así de sincero cuando ha hablado de la pubalgia que viene arrastrando

Voz 0500 08:42 con la realidad de que yo vengo con una pubalgia quedase de ideas del paro en diciembre y que vengo tengo centenario entrenando poco jugando no todos los partidos creo que de los últimos años que menos minutos tuvo jugado en en este año poner por eso mismo porque vengo arrastrando molestias a mí me vengo cuidando de cuando

Voz 13 09:08 desde el partido al técnico sabe el técnico

Voz 0500 09:10 Pensiones cargo ni sabe todo esto por eso decidió que que el segundo no ni siquiera había visto día de casos mi hermano que también para todos los que lo que me viene ahora y sí que tú no pubalgia está de lo que se esto

Voz 0919 09:27 es difícil de superar sobre todo con todo lo que le viene ahora a Leo Messi bueno pues eso que el Barça en El Español era de Diego todos pendientes de Ruby la rueda de prensa hay si decía algo de Gerard Piqué buenas tardes

Voz 14 09:40 hola Gallego si ya ha empezado tranquilo la rueda de prensa diciendo que no quería contestar a Piqué que se desmarcaba de la polémica pero a medida que le han ido preguntando sobre el tema el técnico perico se ha ido calentando

Voz 15 09:50 yo no he contestaba que yo digo que para mí en la vida hay valores más económicos hay más económicos más importantes que lo económico a las cinco preguntas de Piqué suelo Arosa y a mi me da igual lo que diga aquí que

Voz 1509 10:01 nosotros estamos muy por encima por lo menos en este vestuario de todas estas tonterías Ruby se ha mostrado convencido de poder puntuar en el Camp Nou nueve años después tiene la importante baja de dar de por sanción pero han entrado en la lista Víctor Sánchez y Sergio García y asegura Ruby que si ganan será el día más importante de su vida deportiva

Voz 0919 10:18 mañana Barça Espanyol el gran partido de la jornada seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 16 10:25 lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche de paso de vez en cuando pero un BP lo que te pasará siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción validan peninsular Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 17 10:45 es premiados Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 18 11:04 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterriza a tu lado Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 19 11:18 querían explicar explicarlo bien que te sientas los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo Tunis por La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Juan Cruz muchos más disfruta de nuestro para qué especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es colaboran

Voz 20 11:54 Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado si sueñas

Voz 0470 12:00 de Loterías

Voz 0919 12:03 Kevin suena lo del paseo Salinero eh yo me apunto claro ahora un paseo por el Girona Athletic que comienza dentro de nada en Montilivi cómo salen los equipos que ambiente tenemos Raúl González ahora

Voz 21 12:16 qué tal Gallego muy buenas ya con alineaciones confirmadas no juega Bono en el Girona por un problema no pierdo lo hará Gorka Iraizoz como titular en el Athletic Club la principal novedad es que Iker Muniaín empieza en el banquillo ya es Iñigo Córdoba quién ocupa su lugar en el once bilbaíno llegan los dos equipos en un buen momento de forma aunque en el caso de Girona gracias a lo logrado le los de Montilivi no ganan aquí los de Eusebio desde octubre y una victoria hoy casi se llevaría la permanencia enfrente un Athletic Club que cree todavía en la pelea por Europa ahora mismo a seis puntos y en el que regresa Íñigo Martínez al once tras cumplir sanción en el último partido contra el Atlético de Madrid arranca a las nueve Montilivi el Girona Athletic Club con el murciano Sánchez Martínez como árbitro también os damos un paseo

Voz 0919 12:56 por Málaga allí empieza la jornada en Segunda División con un partidazo Málaga Sporting de Gijón un duelo que tiene mucho que decir con el ascenso a la Primera cómo está el ambiente como saben los equipos Justo Rodriguez hola

Voz 1119 13:10 hola buenas tardes Gallego aquí estamos en La Rosaleda Vauvert grandísimo ambiente no hace mucho frío aquí en la capital de la Costa del Sol hay alineación ya de uno y otro equipo el Sporting que viene con la baja de Carmona el Málaga con tres novedades Munir en la portería N'Diaye e Iván Rodríguez en el lateral derecho es un partido importantísimo para el Málaga cuarto a seis puntos del líder el Osasuna ir a cuatro del Granada que es segundo el Sporting se Kerr enganchar al Play Off esta décimo con cuarenta y cinco a siete del Cádiz que VI a las nueve con el arbitraje del madrileño Pizarro Gómez empiece este partido de dos históricos equipos de Primera División

Voz 0919 13:47 el Larguero juntábamos cómo han ido los dos partidos vamos con lo de mañana en otros campos hay un gran partido Alavés Atlético de Madrid damos todos pendientes de la comparecencia en la previa del Cholo Simeone porque en el Atlético de Madrid nadie había valorado todavía públicamente la venta de Lucas a mitad de temporada al Bayern Munich el Cholo lo ha hecho y además lo ha hecho con naturalidad Pedro Fullana bueno estar qué tal muy buenas por fin ha hablado choro

Voz 1038 14:12 en el caso Lucas se ha despedido de solista francés reconoce que hicieron todo lo posible para retenerle pero el futbolista quiso marcharse

Voz 0501 14:20 siempre un agradecimiento todo el trabajo Isolux en estos años que no fueron mucho pero al mismo tiempo fueron intensos

Voz 1 14:28 sí la verdad que no dio muchísimo como como futbolista

Voz 0501 14:34 como chico el club hizo un gran esfuerzo por intentar retenerlo tome una decisión de de cambiar aquí puede deseándole lo mejor para el futuro de él y obviamente

Voz 22 14:48 el argentino ha dicho además que no está preocupado por el futuro porque cada vez hay más jugadores que quieren fichar por el Atlético de Madrid que se quieran quedar los futbolistas es un buen síntoma si alguno quiere quedarse en los demás pues si se quiere marchar como el caso Lucas que se marchen hilo que no se imaginan un Atlético sin Griezmann porque tiene contrato

Voz 0501 15:03 no me puedo imaginar eso porque tiene contrato con el club capitán de nuestro equipo uno de los capitanes de nuestro equipo le ha dado todo el Atlético de Madrid en el momento en que yo sinceramente no me no me no me preocupa Antoine es un capitán de del Atlético de Madrid en consecuencia ha respondido siempre de captado en el club futbolísticamente con hechos lo que quiere sinceramente no me preocupa

Voz 0919 15:28 en lo deportivo Rodrigo es baja para mañana por sanción regresa Filipe lateral zurdo y Morata Diego Costa Griezmann jugarán de inicio novedades en el Alavés con ese pedazo de temporada que está haciendo el equipo del Pitu Abelardo Lecuona buenas tardes

Voz 0889 15:39 qué tal Gallego buenas tardes vuelve Duarte están lesionados Burgui Mari pan que hay tres dudas primeras en el lateral derecho juega Martín y lo hace Garay segunda Si el segunda central junto a la Guardia Asimo o Eli tercera en la media sitio

Voz 0919 15:52 a la contra con un cuatro cuatro dos habla del equipo del Atlético de Madrid pues vienen Caño

Voz 0470 15:59 el partido de Huesca se jugamos a ese nivel no vamos a ganar al Atlético de Madrid tenemos que

Voz 0919 16:04 que elevar el nivel pero bueno está nuestra era a la vez gana podría estar en Champions dependería de lo que hiciera el Getafe su partido con el Leganés porque el Getafe juega mañana otro partido en puesto de Champions novedad de los dos equipos José Antonio europea en gran partido el suelo de Madrid Gallego que eran muy buenas

Voz 23 16:19 los locales defendiendo como dices puesto Champions y en el Lega intentando no pasar apuros al final es un derbi especial para las aficiones los estadios que están separados por apenas cinco kilómetros y esta mañana Bordalás que recordaba a Luis Aragonés antes del choque de mañana en el Coliseo

Voz 24 16:32 Luis Aragonés decía que si saca pecho te lo pueden hundir la realidad es que queda tiene jornadas queda mundo dos veces

Voz 23 16:43 las importantes en los de Pellegrino llegan sin Homero enlazada Easyjet y arriba el partido mañana a la una en el Coliseum este jeta legal

Voz 0919 16:50 Iván ya duelo de urgencia mañana Celta de Vigo Villarreal el Celta decimoctavo puesto de descenso el Villarreal décimo séptimo saca cuatro puntos si mañana gana el Villarreal en Vigo te da media estocada al Celta que recupera a Iago Aspas qué dicen los vigueses como está fueran escriban este tercer partido de su era y en Vigo Paula Montero buenas tardes

Voz 25 17:15 qué tal buenas llego hasta mañana lo vamos a conocer la lista de convocados con la única baja de yuca pero sin duda la noticia más importante es que ya recibió el alta este jueves va a estar en esa lista hice además elija como el salvador defensas no ha querido confesar extécnico del Real Club Celta si jugará de vicio no pero sin duda su presencia ya cambiar la situación de sesenta que desde que el de Moaña seleccionó el veintidós de diciembre sólo ha sumado cuatro puntos lo cambia aunque sea sólo anímicamente así al técnico del Celta de su jugador más importante

Voz 26 17:41 bueno disponer estos mejores jugadores lo gigante lo ves pues eso más factible los compañeros pues entiendo que igual cuando recuperar a un jugador importante así a nivel lógicamente la afición también será importante la presencia de Yago claro al final te importancia de un futbolista cuando es bueno como es el caso Yago no es sólo Love aporta dentro del campo sino también ese ese factor invisible que no se ve que es la anímico mental

Voz 0919 18:04 inhumano nos alegramos todos de la vuelta de Iago Aspas fútbol internacional José Palacio buenas tardes muy buena Gallego que destacamos de la Premier el Calcio de Alemania para este fin de Senna

Voz 1038 18:14 pues en la Premier otro duelo por el liderato entre el Liverpool y City un punto por encima para los de Klopp mañana una y media Fulham Manchester City el domingo partidazo cinco de la tarde apunta T gallego Liverpool Tottenham allí se va a decidir una parte de la Premier League en Italia la sería jornada veintinueve mañana a las seis de la tarde Juve Empoli aunque todos preocupados por el estado de salud de Cristiano Ronaldo que es duda para el partido de ida de cuartos de final ante el Ajax el diez de abril mañana también tendremos Sampdoria Milán ya destacar también la jornada en la Bundesliga empatados a puntos Bayern y Dortmund a sesenta tenemos mañana a las tres y media

Voz 0919 18:46 Borussia Dortmund Burgo If Friburgo Bayern de Munich grafias Palacio quedan once minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 27 19:02 eso a veces

Voz 28 19:04 el mejor sonido es el del silencio por eso para tu tranquilidad aprovecha el chequeo gratuito de veinte puntos en tu servicio oficial lleva te una luz gel FLA consulta condiciones en Seat punto eh sea contigo que necesitas hoy

Voz 29 19:20 hola soy el planeta y han llegado mi hora el próximo sábado treinta de marzo de ocho y media a nueve y media celebramos la hora del planeta de WWF en momentos de apagar la luz pues la naturaleza en el plástico Ballesta o cuando no por eso te pido que en este día no con unas ningún artículo

Voz 0470 19:37 lo de plástico de un solo uso te atreves Hora del Planeta punto los40 actúan contra el cambio climático

Voz 30 19:51 hora veinticinco Deportes

Voz 19 19:55 Jesús Gallego

Voz 0919 20:00 una vuelta por Vitoria Euroliga Partido de la penúltima jornada de esta primera fase entre Baskonia IFE es como esta que Beam

Voz 1269 20:07 está muy bonito gallego con dos equipos que Manon duelo de muchos puntos el partido va rápido pocas faltas muy vistoso y cielos claros doce puntos de folk Manel alemán que lidera a Quirós vez Baskonia mientras que en el EEES la cierto es exterior han clavado seis triples en el primer cuarto por tanto Espadas en todo lo alto va a ser una pelea cara a cara ocho minutos cuarenta y cinco segundos para llegar al descanso unas doce mil personas en el Buesa Arena parece por ahora Tirol Bed Baskonia veintiocho Efes de Estambul XXXII

Voz 0919 20:36 qué bonita está la Volta a Cataluña donde los colombianos siguen dando espectáculo que ha pasado hoy Borja Cuadrado buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes bueno así una jornada más tranquila hoy

Voz 0298 20:46 en la Volta a Cataluña después de los dos tapones de montaña en los cuales los protagonistas han sido los colombianos hoy el protagonista ha sido una Lehman Maximilian Shaq Man que ha ganado procedente de la fuga es un corredor que está llamado a hacer cosas importantes un ciclista muy valiente en la general sigue como líder Miguel Ángel López colombiano con catorce segundos sobre Adan Jake ir diecisiete sobre el también colombiano Egan Bernal en Italia en la Semana Coppi Bartali ha ganado el italiano Simone Velasco y Mikel Landa sigue clasificado en cuarta posición a veintidós segundos de la cabeza y hoy una clásica importantes ha disputado también la E3 de dejar el B que con victoria del checo

Voz 0919 21:21 gracias Borja hay este fin de semana el motor de nuevo protagonista con motociclismo y con Fórmula uno vamos a empezar por el Gran Premio de Argentina de motociclismo la segunda prueba de la

Voz 2 21:31 nada a ver si

Voz 0919 21:34 la Ducati de Dovizioso vuelve a dominar a ver si la sonda recuperan terreno a ver cómo está Jorge Lorenzo Mela Chércoles muy buenas tardes

Voz 31 21:43 bueno llevo acaba de terminar la primera jornada del Gran Premio de Argentina la lo Vicioso sigue al frente matarle tiempos ha logrado imponerse por delante excompañero de fábrica Jack Miller que no entrar en la pelea por la primera posición ha trabajado solo ha sido octavo iba a ser el mejor español porque y sido Maverick X Alex Rins en cuanto a Lorenzo problemas suaviza costilla fracturada en Qatar Navas que Fesser vigesimoprimero y las tres categorías Luthi el más rápido en Moto2 con española gusto Fernando IV como mejor otros rostros en Moto3 Maxi el escocés con canes esto como mejor unos a españoles

Voz 32 22:16 la pregunta sobre la Ducati Illa

Voz 0919 22:22 la aprobación finalmente por la Federación Internacional de ese elemento que tenía la moto sea termina la polémica con el resto de marcas le van a copiar el elemento a Ducati que va a pasar ahí Mela

Voz 31 22:33 eh yo te digo que la guerra abierta entre otras fábricas hizo una rueda de prensa en la que pretendía pasar página pero las otras fábricas que son Honda Suzuki Aprilia dicen que la historia no

Voz 33 22:45 acabado todavía a buscar la manera de apretarle las tuercas a la fama

Voz 31 22:49 venga italiana es presentar nuestras cosas Un defecto similar pero con un propósito diferente y me he de decir que es para refrigerar será como dice Buscató diciendo directamente es un apéndice aerodinámico en tal caso el director técnico del Mundial Daniel Saric debería quitárselo para atrás y así quedará en evidencia porque lo entiende que ha permitido el uso de esa vieja

Voz 0919 23:08 vamos a tener en el Mundial lucha en la pista en los boxes gracias Mela en la Fórmula uno segundo Gran Premio de la temporada Gran Premio de Bahrein en los últimos entrenamientos libres manda Ferrari Vettel ha hecho el mejor tiempo seguido de Leclerc se estaba esperando que Ferrari al final demostrase lo bien que estaba en pretemporada le han sacado ni más ni menos que seis décimas a los

Voz 2 23:35 Mercedes ya sabéis que en el

Voz 0919 23:38 primer Gran Premio en Australia ganó el Mercedes de botas pero aquí parece que Vettel y Leclerc conduciendo los Ferrari van a ser los claros favoritos Manuel Franco buenas tardes

Voz 25 23:48 hola muy buenas tardes así con Fernando nos de de leer así un mejor tiempo por la mañana y por la tarde ha sido Sebastian Vettel que ha estado muy por encima más de medio segundo por encima Verón Mercedes de Lewis Hamilton ideal te digo otras en cuanto a Carlos San séptimo los primeros undécimo uno segundos tiene que mejorar un poquito el piloto madrileño

Voz 32 24:09 gracias en la NBA en la NBA queremos destacar a un deportista

Voz 0919 24:15 legendario no solamente por los triunfos que ha conseguido en la cancha sino por su comportamiento fuera de la cancha porque en la carrera de un deportista importa mucho lo que ha ganado en la cancha los títulos la medalla pero el comportamiento que ha tenido Manu Ginobili la lección de deportividad de valores que ha transmitido en la NBA bueno pues ha hecho que le hayan dado un homenaje en las últimas horas Héctor González como se merecía vueltas

Voz 34 24:48 así se lo ha ganado el argentino anoche pues tuvo lugar la retirada de la camiseta de Ginóbili en San Antonio ese número veinte con la que el argentino jugó dieciséis temporadas y ganó cuatro

Voz 8 24:58 venga ya noche de homenaje con los artífices de esos grandes éxitos en la CAM

Voz 34 25:02 el técnico Popovich Tim dan Can Tony Parker y Fabricio Oberto también con sus tres hijos y su mujer Ginóbili micrófono en mano hizo un discurso de casi veinte minutos que es para escucharlo entero la verdad muy recomendable en español se dirige a los suyos a su familia y en especial a su mujer María

Voz 35 25:21 gracias permitiendo que me iba a jugar todos los veranos son muchos veranos con Los Chichos muchísimas gracias por el séquito Rubén un montón de tiempo estar en deuda para siempre pero curo y directivo que tengo cuarenta cincuenta años por delante para todos

Voz 0919 25:40 qué de Ginobili deberá así poder ver el discurso escucharlo porque es una clase de de valores de comportamiento fuera del campo la lección para para muchos deportistas también

Voz 34 25:52 sí una leyenda Ginóbili que no sólo deja un gran legado dentro de la cancha luego la velada vino acompañada además del triunfo de San Antonio ya tiene asegurada su plaza de playoff ante Cleveland en cuanto a los españoles Victoria de los Raptors en el Madison con diez puntos de IVA caídos de Marc Gasol aunque el mejor fue un día más el camerunés se que está compitiendo con Gasol por ese puesto de de cuatro y de cinco y Juancho Hernangómez jugó catorce minutos pero anotó en la derrota de los Denver Nuggets en Houston esta vez Harden metió treinta y ocho puntos más o menos en la media de la temporada

Voz 0919 26:21 gracias sector esta semana hemos cerrado el programa con lo nuevo de La Casa Azul un último paso por Vitoria cómo está el partido de Vasconia que ven

Voz 1269 26:41 está muy bonito gallego quedan cinco minutos y medio para acabar el primer tiempo canasta de Marcelinho Huertas que no entra rebote Jones

Voz 1038 26:48 a qué Baskonia treinta y nueve Efes treinta

Voz 1269 26:51 siete último del programa Paco Hernández de cara

Voz 37 26:54 sí porque buenas noticias para el equipo español los unos que están disputando en Guadalajara España se ha asegurado entre cinco y siete medallas en las finales estarán Sandra Sánchez Damian Quintero Laura Palacio y los equipos en cata tanto masculino como el femenino

Voz 0919 27:07 aquí lo dejamos a las doce y media El Larguero con Yago de Vega todo el fin de semana Carr

Voz 38 27:11 es él disfrutando nosotros volvemos el lunes a las ocho y media un saludo de Gallego sed felices adiós chiquito sucia