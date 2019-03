Escucha las noticias de las 22:00 (29/03/2019)

Voz 0194

00:18

hoy era el día que teníamos marcado en el calendario hoy es veintinueve de marzo el día en el que el Reino Unido tenía que abandonar Europa y lo tenía que hacer de manera ordenada porque se suponía que durante todo este tiempo de negociación habría llegado a un acuerdo con las instituciones europeas y que este acuerdo habría sido ratificado por el Parlamento británico la decisión de los británicos en referéndum fue la de irse y hoy debían estar fuera pues bien nada más lejos de la realidad hoy el Parlamento ha votado por enésima vez sobre el Brexit ir por enésima vez la primera ministra ha salido derrotada de la votación la nueva fecha de salida se sitúa ahora en el doce de abril antes habrá una nueva cumbre europea y veremos si en esa fecha se acaba todo esto quiere decir una salida sin acuerdo o una prorroga lo que ha pasado en los últimos meses en el Reino Unidos digno de la mejor serie británica todo empezó con un político irresponsable convocando un referéndum continuó con las mentiras en las que la ciudadanía basó su voto para salir de Europa mentiras proclamadas por otros políticos irresponsables y acabado con la escenificación de la incapacidad de otros políticos para encontrar una salida a este callejón hoy los británicos deberían estar fuera siguen dentro y capitaneados por un grupo de políticos que ni saben qué hacer ni entienden lo que está pasando y al frente una Theresa May absolutamente calcinada hoy era el día marcado en el calendario acabado siendo un día más de caos en la política del Reino Unido el mejor resumen ha sido la respuesta a la pregunta de por qué Theresa May ha convocado una votación que sabía que iba a perder ni puta idea respondido ya ni me preocupo es como vivir entre muertos vivientes Ángels Barceló