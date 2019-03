Escucha las noticias de las 02:00 (30/03/2019)

Voz 0070 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1646 00:06 Reino Unido se debate entre un Brexit hoy una prorroga larga el Parlamento británico ha vuelto a rechazar el acuerdo de Theresa May para la desconexión con la Unión Europea este ver este viernes justo el día previsto inicialmente para que se hiciera efectivo el Brexit ahora el país enfrenta una posible salida sin acuerdo el doce de abril o a una petición de prórroga Bruselas que implicaría la participación del Reino Unido en las elecciones europeas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:29 sigue sin haber una opción válida para el Brexit que el Parlamento británico puede respaldar Theresa May lo ha intentado por tercera vez de nada le ha valido eliminar la parte política del acuerdo y la conversión de algunos escépticos recalcitrantes como Boris Johnson Ian Duncan Smith o Dominique que en esta ocasión han votado su acuerdo el pacto ha sido rechazado por cincuenta y ocho votos de diferencia May ha advertido que las consecuencias de este resultado son graves

Voz 1 00:55 y además es profano

Voz 0273 00:58 señor presidente creo que cada miembro de esta Cámara debe lamentar el que una vez más no hayamos sido capaces de respaldar la salida de la Unión Europea al final de su intervención May ha dado a entender que su propósito es seguir insistiendo este Gobierno ha dicho seguirá defendiendo una salida ordenada como reclama el resultado del referéndum el lunes hay nuevas votaciones indicativas la hipótesis que se baraja es que May presente a los diputados su acuerdo frente a la opción alternativa que recaude más votos el líder laborista Jeremy Corbijn ha pedido que la primera ministra presente su renuncia inmediatamente y convoque elecciones generales

Voz 0070 01:37 en Hora veinticinco hemos hablado con Ignacio Molina investigador de Europa para el Real Instituto Elcano en su opinión el escenario más probable tras la decisión del Parlamento británico es una extensión del Brexit a partir del doce de abril

Voz 2 01:48 yo en este momento pienso que hay posibilidades de que haya o no acuerdo porque realmente no lo quiere no lo quiere nadie no hay una mayoría que lo quiera pero bueno hay unos cuantos que sí que lo que lo desean como sabemos que eso pueda ocurrir porque por falta de Un bueno pues de de esta responsabilidad que estamos viendo que también falta pero en principio la racionalidad si es que queda algo de eso en este proceso llevaría a la extensión a partir del doce de abril

Voz 0070 02:13 todavía del Exterior la tecnológica estadounidense apple ha anunciado hoy la cancelación de la fabricación del Power Se trata de un cargador inalámbrico para los teléfonos Iphone que fue anunciado por el consejero delegado de la empresa en dos mil diecisiete pero que nunca llegó a ponerse a la venta en nuestro país crónica política del Partido Popular ataca al PSOE aprovechando la propuesta de Pablo Iglesias para celebrar un referéndum en Cataluña Ireneo Horta buenas noches

Voz 0530 02:35 buenas noches Carlos propuesta para Cataluña que el líder de Podemos hacía esta mañana aquí en la SER un referéndum

Voz 0070 02:41 todas las opciones sean posibles y además las opciones no tienen porque ser necesariamente dos nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España quizá con un encaje constitucional diferente ahora bien que no se puede ocultar que hay muchos sectores de la sociedad catalana que querrían irse eso es una realidad

Voz 0530 02:59 a Pablo Casado la iniciativa de Iglesias no les sorprendía pero centraba su ataque en Pedro Sánchez

Voz 3 03:04 hoy hemos conocido que Pablo Iglesias incluye en su programa electoral la independencia de Catalunya no es nada que no sorprenda lo que nos sorprende es que Pedro Sánchez tenga Pablo Iglesias como su futuro socio

Voz 0530 03:15 por su parte el Partido Socialista marcaba distancia con el independentismo en boca de la portavoz del Gobierno Isabel Cela

Voz 4 03:21 no hay tal derecho de referéndum no hay tal derecho de autodeterminación no existe en la Constitución

Voz 0530 03:27 la ministra además ha asegurado que el referéndum es una línea roja para el Ejecutivo

Voz 0070 03:31 gracias Irene terminamos con un apunte cultural este viernes ha muerto a los noventa años la cineasta belga Agnès Varda

Voz 5 03:37 es una sorpresa me gusta mucho soy muy contenta que decir Mercedes usos casas