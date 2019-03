Escucha las noticias de las 05:00 (30/03/2019)

pero la situación es dramática dramática sobre todo eh todo el mundo está abandonando hay hay muchos científicos que no quieren pedir proyectos de investigación porque consiguen los fondos pero sus instituciones son incapaces de gestionarlas

Voz 1

02:27

más cosas el Tribunal Supremo ha determinado que el personal interino no tiene derecho a una indemnización cuando acaban su contrato con la Administración en una sentencia sobre el caso de una trabajadora del Servicio Vasco de Salud el alto tribunal sostiene que el puesto de trabajo en realidad está cubierto y que no se puede obligar al empresario a convertir ese empleo en indefinido Miguel Ángel Romero ex portavoz del sindicato de interinos