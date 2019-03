Escucha las noticias de las 06:00 (30/03/2019)

la Unión Europea convoca una cumbre extraordinaria sobre el Brexit tras el rechazo del Parlamento británico a la propuesta de desconexión de Theresa May la reunión se celebrará el próximo diez de abril dos días antes de la fecha fijada para la salida británica en caso de que se produzca sin acuerdo para evitar este Brexit desordenado la primera ministra ha anunciado que la semana que viene seguirá buscando el consenso entre los diputados

Voz 3

00:42

todavía del exterior Venezuela ha sufrido esta noche un nuevo apagón el fallo eléctrico el tercero masivo de las últimas tres semanas comenzó a las once de la noche hora peninsular española haya afectado a la capital Caracas ya veintiuno de los veintitrés estados del país en algunas zonas el servicio ya ser restablecido la compañía eléctrica estatal del Gobierno todavía no se han pronunciado sobre este apagón que se produce dos días después de que se reanudara el suministro tras los últimos fallos y en EEUU Donald Trump ha anunciado que cerrará total o parcialmente la frontera con México la semana que viene si sí sí sí las autoridades no detienen inmediatamente ha dicho el flujo de inmigrantes irregulares según ha escrito el presidente estadounidense en las redes sociales México tiene las leyes de inmigración más restrictivas irán a más de cien mil millones de dólares al año a costa de EEUU en nuestro país comienza otro fin de semana de precampaña electoral con actos de los principales partidos en uno de los últimos que tuvo lugar ayer en Almería Pedro Sánchez se refería así a las declaraciones del candidato del PP Suárez Illana sobre el aborto y sobre la ley de Nueva York