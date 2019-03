pues nuestro con todos los informes que vio la Cámara cuenta en la que Santé estado algún indicios de irregularidad o de cualquier otra naturaleza que no parecerá normal por supuesto lo hemos elevado la Fiscalía en este caso pues imagino que haremos como en todos que la propia Abogacía de la Comunidad será quiénes a medida los datos decir así debemos elevar no ya hemos actuado siempre en esto con coherencia exactamente igual en un caso que el otro y creo que lo que nos da la fuerza puedes decir que siempre actuamos de manera no

Voz 0501

06:18

no me puedo imaginar eso porque tiene contrato con el club le ha dado todo el Atlético de Madrid en el momento en que yo Antoine un capitán de del Atlético de Madrid y en consecuencia ha respondido siempre que ha estado en el club futbolísticamente con hechos lo que quiere no sinceramente no me no me preocupa siempre un agradecimiento a todo el trabajo hizo Luca en estos años el club hizo un gran esfuerzo por intentar retenerlo el tome una decisión de cambiar aquí pues deseándole lo mejor para el futuro