Escucha las noticias de las 09:00 (30/03/2019)

buenos días Javier agotado el primer plazo del Brexit la prensa británica aboga esta mañana por un adelanto electoral para desencallar la situación el Times riesgo de elecciones después de que los parlamentarios aplasta en el acuerdo del Brexit de Theresa May The Independent May esa lista para desbloquear las elecciones en diez días tras su tercera derrota The Gardian una votación más o elecciones generales cuarta votación prevista para el lunes en principio ya antes esa cumbre europea anunciada para el diez de abril en España estamos recordemos a menos un mes de las generales que son además autonómicas en la Comunidad Valenciana y en las últimas horas se ha ampliado el plazo para pedir el voto desde el extranjero el plazo expiraba hoy pero deben saber los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes CERA que todavía pueden hacerlo hasta pasado hemos pasado mañana lunes uno de abril y un día después el otro viernes por el futuro el movimiento juvenil contra el cambio climático que repitió protesta ante el Congreso de los Diputados hoy se celebra una edición más el número doce de la hora del planeta con esta convocatoria el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF anima a pagar la luz entre las ocho y media y las nueve y media de esta noche dicen que es un acto simbólico contra el calentamiento global del planeta