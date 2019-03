Tiempo de Descanso

de que lo de las edades es verdad que según jugador de Logroñés au de lo hace a alguien que se dedique a esto de una manera profesional es lógico es una prueba de esfuerzo recomendable pues por prevención y por lo que estamos hablando de aportar datos a los preparadores físicos pero estamos viendo a veces está más de moda esta historia del deporte veterano obliga a veteranos de Fútbol Veteranos en el atletismo veteranos del baloncesto veteranos imagino que esa gente particularmente los que lleven un tiempo desconectados y que quieran volver a jugar será especialmente recomendable no que salgan de esta prueba no sé realmente debería todo el boom no

Voz 6

05:22

sí además hay que hay que pensar que a veces a hablar un poco en las con la gente no en la consulta o el nivel social Leo Messi parece como que la prueba de esfuerzo está muy orientada al deportista ya el deportista casi profesional no hizo todo lo contrario realmente la prueba de esfuerzo está orientada a la población en general más aún cuando estamos hablando que ya tienes una silla de la serie de años que ya más que la edad en la que ya no puedes disponer además del tiempo que tiene que disponer un deportista profesional de puerta profesional se dedica al deporte su profesión es precisamente entrenar y luego competir el deportista recreó nacional y cuando ya tiene una determinada edad está en casa tiene su trabajo extras laboral tienen que ajustar sus pocos momentos en los que puede realizar ese entrenamiento para realizarlo muchas veces no realizó un entrenamiento adecuado con con el calentamiento adecuado en los plazos en los tiempos y con las intensidades que debería aprovecha a veces entre semana no puede ir bien el fin de semana hoy por ejemplo domingo sean lo que nos están escuchando igual han metido una paliza este domingo de un montón de kilómetros cuando entraron entre las semanas no han podido el estrés no han podido descansar bien su alimentación no estuvo eso son factores que son muy importantes a tener en cuenta tales no solamente que piensas esta prueba de esfuerzo este reconocimiento médico deportivo para deportista sino para toda aquella persona que pueda estar dentro de este de este contexto que estamos explicando