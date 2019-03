Escucha las noticias de las 14:00 (30/03/2019)

Nuestro compromiso es ese primeros tres meses de gobierno un proyecto de ley que quiere acabar con los residuos plásticos de un solo uso y concienciar a la población y a las empresas por supuesto vaya por adelantado como siempre ciudadanos con un consenso un asunto de Estado como es el medio ambiente no tiene que ser contra nadie tiene que ser a favor del planeta a favor de nuestro medio ambiente

a partir de las doce y media por cierto les vamos a mostrar la radiografía del voto joven más de tres millones de chicos y chicas en España con menos de veinticinco años de que se decantan por la abstención mucho más que otros sectores de población vamos a escuchar también a Pablo Iglesias señalara a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en el momento en el que supuestamente Un grupo de policías espiaba al líder de Podemos la gente lo sabe la gente es idiota quién puede responder a la pregunta de quiénes serán los que daban las órdenes había un ministro dando las órdenes había una ex vicepresidenta del Gobierno dando las órdenes había un presidente del Gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías se creen que la gente es idiota y que la gente no lo sabe

confirman tres detenciones aunque no han trascendido detalles mide los presuntos agresores ni tampoco de esta mujer que llevaba una bandera española en la mano también la Guardia Urbana ha practicado una detención relacionada con los disturbios que se han producido en la manifestación de repulsa al acto de Vox organizado por entidades de la órbita de la CUP los manifestantes muchos de ellos encapuchados han lanzado piedras botellas y pintura a los Mossos d'Esquadra que les han conseguido alejar del acto del partido ultraderechista también se han quemado contenedores para intentar impedir el paso a la policía los enfrentamientos se han saldado con cuatro heridos según el servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat uno de ellos es un agente policial

el Gobierno británico estudia medidas que saquen al Reino Unido del caos político en el que está instalado a causa del Brexit después de que el parlamento tumbara ayer por tercera vez el acuerdo que Theresa May había alcanzado con la Unión para un divorcio pactado la primera ministra está ahora decidida a intentar una cuarta votación José Luis García May explora vías para no tener que romper con Europa sin acuerdo el próximo doce de abril dentro de apenas trece días de momento la primera ministra británica sigue dispuesta a intentar someter ante el Parlamento por cuarta vez su acuerdo para el Brexit ayer fue rechazado de nuevo hoy es cierto que con un margen cada vez más estrecho y quiere volver a intentarlo mientras miembros de su Gobierno según la prensa británica continúan aumentando la presión para que al menos de un paso a un lado la primera ministra británica tiene el mandato del Parlamento para conseguir un Brexit ordenado para evitar una salida caótica pero el tiempo juega en su contra y su plan sigue sin salir adelante entre las opciones está conseguir negociar con Bruselas una prórroga larga o incluso convocar elecciones si el Parlamento sigue sin aprobar el acuerdo en Gaza miles de palestinos participan en lo que han llamado una marcha del millón una jornada de protesta cuando se cumple un año de las movilizaciones en la frontera con Israel en contra del bloqueo de la asfixia económica que los mantienen una situación de emergencia humanitaria los titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes