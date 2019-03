Escucha las noticias de las 04:00 (31/03/2019)

Pedro Sánchez advierte de que una ruptura del marco constitucional por parte del independentismo llevaría a otros ciento cincuenta y cinco en Cataluña el presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales asegura en una entrevista que publica este domingo el periódico que tanto la derecha como el independentismo saben que la independencia no se va a producir y apuesta por el diálogo dentro de la legalidad

Voz 1722

00:32

los y la Generalitat de Cataluña vuelve a la unilateralidad pues el Gobierno de España lógicamente actuará y actuará con serenidad con sosiego Barà también desde un punto de vista proporcional a la al desafío que se plantea pero desde luego no está en nuestro ánimo nuestro ánimo está justo lo contrario pero no hay que resolver los problemas hay que curar las heridas no hay que seguir dando en las heridas como está planteando por un lado el independentismo por otro lado lo está haciendo también eh la fecha