Escucha las noticias de las 06:00 (31/03/2019)

Voz 7

02:09

en un país moderno en dos mil diecinueve que España es un país progresista que ido dando pasos me parece que este es un paso fundamental equiparar las parejas de hecho a los matrimonios quien se quiera casar que se case y que no se quiera casar o no lo sabíamos Casado que podemos tener los mismos derechos económicos sociales de toda índole no