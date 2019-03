no nos trasladamos al entorno social y hablas de especies que viven en sociedad como sería por ejemplo el elefante nosotros mismos los seis los chimpancés los perros en especies gregaria que viven en en sociedad la memoria social es muy intenso porque cuando ellos no simplemente recuerdan a un individuo sino que establecen un vínculo emocional con los individuos con los que conviven como decía hace un momento el el el cuidador es decir esto es real esto se produce de hecho es una estrategia también para la supervivencia si yo vivo en grupo eh es lógico que haya un mecanismo biológico que de alguna manera me atrape no me me me ligue al grupo ese mecanismo digamos los vínculos sociales o en su en su expresión máxima lo que llamamos el el el apego es decir esto existe y además es muy resistente al tiempo los otros miras te puedo explicar un caso real en un refugio de animales un perro llega un coche al párking y el perro empieza a ponerse nervioso sólo escuchar el ruido y el ruido del coche el sonido del coche bueno resulta que era la familia que perdió a este perro dos años antes que iban al refugio adoptar uno se encontraron esto es una cosa que la vi que me quedará grabada para siempre porque yo estaba en el momento Il bueno se encontraron es decir hoy que le pasa este perro que está poniendo nervioso de esta manera pues imagínate reconocía cuando estaban llegando al aparcamiento reconocía el sonido probablemente del coche o algo anotó inmediatamente el pensar que aquello era la familia que había perdido hace dos años

Voz 1855

08:35

soy de Nicaragua tengo catorce años de estar aquí trabajando y el empleo doméstico actualmente tengo más de cinco meses de de de no restar desempleada sin ningún derecho a paro o sea que estoy sobreviviendo porque tengo el apoyo de una pareja Il hizo lo me pongo a pensar en el caso de otra acompañada que no tuviera nadie claro que sí porque no tenemos ningún paro no tenemos derecho a nada las empleadas domésticas Estamos en el umbral de la pobreza se imagina un país desarrollado como España hizo nosotros estar viviendo esta precariedad escalas incrementó el salario mínimo pero mucho de los empleados de los empleadores no quieren contratarla porque tiene que pagar más eh nos vemos en la circunstancia de que ellos vas a contratar empleadas en negro que es lo que pasó conmigo a los ocho años puede que Kim hicieron contrato estuve trabajando en varias partes aquí nadie me me quería hacer los contratos la última señora que ahí late mal tiempo viéndose me los hacía hasta que a los nueve años ya comencé a cotizar posa yo ahora con sesenta años tampoco voy a tener un derecho a una jubilación por muy precarias que sea