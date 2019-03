Escucha las noticias de las 10:00 (31/03/2019)

Voz 0530

00:22

acuerdo Irene Dorta me hice arriesga el colapso total es lo que publica hoy el periódico The Sunday Times según el diario Al menos seis ministros de la Unión Europea renunciarán si ella opta por una salida sin acuerdo en medio de la creciente especulación de elecciones anticipadas también The Mail On Sunday revela que los asesores de May están divididos sobre si convocarlas sonó mientras The Sunday Telegraph explica que miembros del Partido Conservador no son partidarios de esos comicios por el temor de que el partido sea aniquilado o en las urnas May necesitaría el apoyo de dos tercios del Parlamento para convocar elecciones anticipadas más