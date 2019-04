Escucha las noticias de las 02:00 (01/04/2019)

el Papa Francisco cree que una sociedad no puede mirar hacia adelante sino en tierra como debe a sus muertos ha hablado así sobre las fosas del franquismo en una entrevista Jordi Évole esta noche en la seis

Voz 2

00:15

una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo su muertos escondido no muertos son para hacer gente acá son para hacer individualizados en los en los pero no digas nunca va a tener paz con muertes día