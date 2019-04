Escucha las noticias de las 03:00 (01/04/2019)

pues mira venimos de Fuentidueña provincia Segovia somos unos ciento veinte habitantes IU nuestra necesidades básicamente son todas no tenemos otra aporte publicó no tenemos escuelas rurales un médico que nos viene dos días en semana necesitamos más medios para que venga más gente a vivir al pueblo

Voz 3

00:57

todo estamos al servicio pero parece que a la mujer el servicio el esta reserva la servidumbre no y esa nuestra bien es triste no lo mujeres es protagonista en la iglesia de mujer con el padre como se ha querido hay que meterse y empezaba a moverse no