Escucha las noticias de las 07:00 (01/04/2019)

Voz 1727

00:23

buenos días es lunes es uno de abril estrenamos mes y los hombres españoles estrenan permiso de paternidad de ocho semanas dos meses ha entrado en vigor esta medianoche las dos primeras semanas tendrán que coger las después del parto y las seis restantes cuando quieran hasta que el bebé cumpla un año estará retribuir al cien por cien será intransferible por lo que si el padre no lo disfruta no lo podrá acceder a la madre pero es que no quieren cederlo los hombres españoles quieren disfrutar de la paternidad o eso dicen al menos las estadísticas dos mil dieciocho fue el primer año en el que se pidieron más permisos de paternidad que de maternidad en España la investigadora en desigualdad María Pazos explica por qué