qué tal buenos días arranca el mes de abril en Madrid con lluvias débiles de poca importancia y con temperaturas más frías a mediodía novedades de la trama Púnica que esta mañana les adelanta la SER Alcobendas pagó las campañas de imagen de su alcalde el popular Ignacio García de Vinuesa con fondos de un patronato cultural así lo recoge un informe de la UCO de la Guardia Civil que eleva a más de ochenta y cinco mil euros el dinero pagado para este fin a las empresas de Alejandro de Pedro entre los años dos mil once y dos mil catorce la UCO aporta comunicaciones y facturas que prueban la existencia de esos trabajos de imagen Virginia Sarmiento buenos días buenos días la Guardia Civil corrobora todos estos datos en el informe elaborado por la UCO al que ha tenido acceso la SER fechado el doce de febrero de este año en el que se detallan esos trabajos de reputación para el alcalde y su recepción mediante correos electrónicos y mensajes de Whatsapp trabajos cuya existencia negó María Teresa Alonso jefa de comunicación del alcalde que era quien recibía personalmente los seguimientos las conversaciones intervenidas a Teresa Alonso entran en contradicción con su declaración policial y evidencian que al menos entre los meses de abril y octubre de dos mil doce Se confeccionaron informes de reputación online a Ignacio García de Vinuesa ah pero quizá el hecho más significativo fue el método utilizado para el pago de las facturas a las empresas de Alejandro de Pedro por valor de más de ochenta y cinco mil euros Vinuesa utilizó según los datos de la Agencia Tributaria al Patronato Municipal socio cultural un organismo autónomo dedicado al apoyo de las entidades culturales de la localidad programación de conciertos y la organización de las fiestas Khaled Vinuesa ex alcalde de Alcobendas y es el candidato del PP a revalidar su puesto en las próximas municipales la Guardia Civil ha remitido ya a la Justicia toda esta documentación para que decida si ha existido malversación fondos públicos Vinuesa en la cuerda floja Borja Gutiérrez alcalde de Brunete de nuevo aupado por su partido para el veintiséis N así se anunciaba ayer que repetirá como candidato del PP en Brunete a pesar de estar imputado por el caso Feli una pieza separada de la trama Púnica es lunes es uno de abril Ángel Garrido descuenta ya los días en dejar la puerta del Sol importarse Europa lo contamos en titulares

hola buenos días pues sí notamos que elabora apuntaba McClain hacía no al amanecer más tarde la ausencia del deslumbrante sol está beneficiando mucho a los conductores de la zona oeste y se nota muy especialmente en la zona del norte nudo de Manoteras tanto para los conductores de Plaza de Castilla como los de la carretera de Colmenar es la plaza del Conde de Casal la que tiene hasta ahora la mayor densidad circulatoria la avenida mediterráneo en la M30 el paso por el Vicente Calderón lento pero sobre todo el movimiento entre la y el puente de Ventas y advertirles a los conductores de las seis que no cuenten todavía con ese paso inferior enlaza la calle Princesa con los bulevares es mejor que se muevan a esta hora aporte a Bermúdez y hagan el hace por las glorietas de Quevedo Ruiz Jiménez hay una rejilla mal estado ese están realizando trabajos de mantenimiento

