Escucha las noticias de las 08:00 (01/04/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 muy buenos días este fin de semana ha sido la manifestación masiva de la España rural antes fue el viernes ecologista y aún antes el ocho de marzo de la igualdad y la sociedad civil toma claramente la delantera señala dándole los problemas a la clase política esperando que se interpreten sus andas no está mal que los cambios lleguen de abajo arriba siempre que arriba los dirigentes escuchen de verdad y pongan sobre la mesa proyectos de largo plazo más allá del carrusel de ofertas de última hora al calor de la penúltima manifestación porque tenemos elecciones por delante la España que no copa titulares de prensa se hizo oir ayer con claridad y corrección con argumentos paciencia harta de que España parezca sólo la suma de Madrid Cataluña toda la Costa Rica en el Mediterráneo o la cornisa cantábrica lo que con ligereza e insensibilidad llamamos muchas veces el resto de España el resto de España demostró ayer que no tiene nada que ver con los tópicos Nico lo ultra Nicole lo añejo ayer se pedía educación y sanidad atención a los mayores transporte Internet futuro para los hijos dignidad para sus campos y respeto para su forma de vida y que el interés de todos políticos pero también medios de comunicación llegue más allá de las elecciones Pepa Bueno

Voz 2 01:43 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:52 es uno de abril lunes primer día laborable con el horario de primavera en España y el Papa Francisco que el tipo anoche en Salvados con Jordi Évole La Sexta las cortinas de las vallas de Ceuta y de Melilla

Voz 3 02:08 necesitamos pasa es lo que diga como mucho en los próximos acostumbrado el virus de llorar estén lo más inhumano esto demuestra hasta dónde es capaz de dar la humanidad en la casa

Voz 1727 02:22 aquí tenemos novedades sobre la vinculación de Vox con la Fundación Francisco Franco el número tres de la Fundación Jaime Alonso reclutó donantes para el partido ultra se lo contaba en noviembre hace cinco meses el entonces presidente de Vox en León Porto Melle a su número dos decía en una conversación en la que ha tenido acceso esta redacción que Alonso les iba a reunir con empresarios para conseguir fondos

Voz 4 02:46 el DJ los próximos ha informado tienen poco sensible a las elecciones o marinero de empresarios contigo primero que siempre te me va a empresarios y decía Carlos hay gente que va por aquí me decía Jaime Siles de cincuenta a cincuenta mil euros hasta todo límite que quieran para que viejas que te poco a lo grande

Voz 1727 03:09 los permisos de partir Navidad ya son de ocho semanas tres más que hasta ahora la ampliación Javier Alonso ha entrado en vigor esta medianoche

Voz 0858 03:17 aquí también sube la factura de la luz entre un euro y un euro y medio porque vuelve a estar en vigor el impuesto a la generación eléctrica que el gobierno suspendió en octubre

Voz 1727 03:25 sí es noticia de la madrugada Nicolás Maduro va a poner en marcha un plan de racionamiento eléctrico durante un mes según el chavismo

Voz 0858 03:32 para resolver los apagones que empezaron hace una semana por todo el país estamos conceden

Voz 5 03:37 en reponer recuperar reconstruir todo lo que sea añado con estos golpes eléctrico en restituir de manera paulatina el servicio eléctrico a nuestro pueblo

Voz 1727 03:46 yo hoy es lunes poselectoral entre países el primero Eslovaquia

Voz 0858 03:50 ya ha ganado la europeísta tu zona Caputo va en una región Europa Oriental marcada por la tendencia ultra será la primera mujer que

Voz 0978 03:58 preside su país el segundo Turquía lleve

Voz 0858 04:02 allí el partido islamista de Erdogan ha perdido la alcaldía de Ankara frente a los

Voz 1727 04:06 socialdemócratas laicos aún no está claro el resultado en Estambul la ciudad más grande del país por lo ajustado del recuento en Ucrania también ha habido presidenciales será la primera vuelta la ha ganado un cómico celebra que se llama se enfrentará al actual presidente a Poroshenko en la segunda vuelta dentro de tres semanas

Voz 6 04:24 tiene un desgaste muy grande de la política ucraniana por que emerge como favorito es un un a tu nuevo un cómico que enseño nuevo que es un que es un cómico satírico tiene experiencia política en los pies de un poco el botón que está a la lista del orden mundial

Voz 7 04:41 tiene virtudes en San Segundo todo Lemgo hay limusina chófer hará

Voz 8 04:50 es la cantante princesas SAS que dada hoy en Madrid su último hijo único concierto

Voz 0858 04:57 en España viene para presentar su tercer disco es a las siete y media de concierto en el Whiting Center y aún quedan Pepa algunas entradas

Voz 8 05:05 aunque para cante el que protagonizó anoche Zidane al colocar a su hijo Luca como titular en la portería

Voz 1161 05:11 Sampe francesa francés decisión sorprendente lesionado Courtois Keylor Navas no tenía problemas físicos Zidane explicaba así esa decisión de dejar en el banquillo al costarricense y darle la titularidad al tercer portero de la plantilla

Voz 9 05:22 pues Luca ese tercer portero oí estaba mal Thibault quiere dar un poco de después de la selección a aquello y darle la oportunidad a Luca hoy

Voz 1161 05:33 torea de los blancos con muchos problemas tres dos ante el Huesca que mereció más pero que perdía un punto en el último minuto con el gol de otro francés Benzema

Voz 10 05:43 y hoy empieza una semana de buen tiempo Jordi Carbó con lluvia buenos días sin duda buenos días la mejor manera de

Voz 0978 05:50 en lo buen tiempo después de un invierno que no ha sido lluvioso y en muchos puntos del país suele serlo una primera no lluviosa sería ya un problema importante piezas en algunos campos ya la falta de lluvia pero a esta hora está lloviendo en distintos puntos de la península que decir que estas lluvias irán desapareciendo a lo largo de la mañana a partir de mediodía en prácticamente todas las montañas de la Península se formarán tormentas que después irán desplazando hacia el norte afectando otras poblaciones de momento hoy no esperamos grandes acumulaciones de agua también algunos chubascos en Canarias con temperaturas un poco más altas que ayer durante la tarde al sol ambiente agradable