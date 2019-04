Escucha las noticias de las 09:00 (01/04/2019)

el número tres de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso no sólo donó dinero a Vox también reclutó donantes para el partido de la ultraderecha Javier

Voz 4

00:49

presente escandaloso que da compartieron poco sensible cara a las elecciones o marinero de Empresarios porque yo primero de diciembre que usted me va pues reunir y empresarios y a tu Carlos hay gente que va pues así me decía Jaime de cincuenta a cincuenta mil euros hasta que llega para que veas que Jaime