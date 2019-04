Voz 0739

00:21

les anuncio que en virtud del uso que me confiere el artículo diecisiete punto dos del Estatuto de Autonomía hoy se convocan elecciones a la Asamblea de Extremadura en la provincia de Badajoz y Cáceres a celebrar el próximo veintiséis de mayo de dos mil diecinueve que se publicará en el Doe mañana dos de abril no esperen de mí por tanto una campaña de broncas ni de crispación no lo voy a hacer la palabra la tienen los ciudadanos y la ciudadana de esta tierra