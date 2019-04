Las noticias de Galicia, 10:03 (01/04/2019)

ya está sentada en el banquillo junto al resto de acusados Marina Castaño acusada de malversación de fondos en la Fundación Cela a indemnizar con ciento cincuenta mil euros al ex gerente de esa entidad en la sede compostelana de la Audiencia de A Coruña está la era Capello adelante serán cinco días de juicio empieza con cuestiones previas y la declaración de los cuatro acusados hoy juzgados por malversación de fondos públicos ninguno ha hecho declaraciones a los medios sí lo ha hecho la denunciante Lola Ramos muy contenta de que por fin se celebre este juicio ya que en Madrid se archivaron por cuatro veces la denuncia dice por presiones del Partido Popular tiene claro que la indemnización concedida al ex gerente Tomás Cabana es ilegal le tocaba

Voz 1271

01:23

Nobel también se sientan en el banquillo el ex patrón hoy ex miembro del Consello de Contas dos Cité Rodríguez su hija Covadonga Rodríguez y el ex gerente de la entidad Thomas Cabana Evaristo Nogueira abogado del ex conselleiro de Fraga defiende la legalidad del despido de Cabanes