Las noticias de Galicia, 11:02 (01/04/2019)

además del arranque del juicio contra Marina Castaño por esa indemnización al ex gerente de la Fundación Cela el día trae otra cita en los juzgados esta vez en Ribeira en el Juzgado de Instrucción número uno de esa localidad acoge este lunes la audiencia preliminar en relación con la desaparición y muerte de Diana Care una vista a la que no acudirá el único acusado José Enrique y alias el chicle Se trata de determinar la procedencia o no de la apertura de juicio oral de si éste seguirá con jurado popular lo que está indicado para los delitos de homicidio o asesinato además al chicles el atribuyen delitos de detención ilegal y contra la libertad sexual más cosas las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros apartamentos campings y casas rurales fueron diecinueve mil trescientas quince en febrero en Galicia un catorce por ciento menos que en el mismo mes de dos mil dieciocho según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística hubo nueve mil ochocientos setenta y un viajeros en el segundo mes lo que supone una bajada del cuatro por ciento frente a los que optaron por esta opción turística en febrero de hace un año en la Comunidad por modalidades la que recibió más turistas en Galicia fue la de las casas rurales con nueve mil novecientas ochenta y cinco pernoctaciones Hi5 mil novecientos diez viajeros la estancia media fue de uno coma sesenta y nueve días en segundo lugar se encuentran los apartamentos turísticos con un total de ocho mil novecientas noventa y siete pernoctaciones tres mil setecientos cuarenta y un viajeros la estancia media fue de dos coma cuatro días si finalmente los cámpings gallegos registraron doscientos veinte viajeros hay que realizaron trescientas XXXIII pernoctaciones la estancia media es la más reducida y se queda en día y medio y un apunte de la cultura Luís Seoane soy el protagonista del Día das artes gallegas dos mil Deza no ve el acto solemne organizado por la Real Academia Galega de Bellas Artes va a tener lugar en el Teatro Colón con él se profundizará en la figura de este gran teórico del arte creador diseñador dibujante pintor