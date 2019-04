Escucha las noticias de las 11:00 (01/04/2019)

son las once las diez en Canarias la actualidad de la mañana de la mano de Isabel Quintana Isabel buenos días

el PP las europeas el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido tendrá que dejar su cargo cuando se publiquen oficialmente esas listas va a sustituir al consejero Pedro Rollán en Valencia acaba de comenzar el juicio al ex vicealcalde Alfonso Grau del Partido Popular por delitos de cohecho blanqueo de capitales le acusan de haber aceptado regalos de un empresario que después recibió la adjudicación de varios contratos municipales Juanma Graner buenos días

aquí han declarado ya algunos testigos porque por un acuerdo entre las partes los dos acusados lo harán en último lugar el vicealcalde de Valencia con Rita Barberá Alfonso Grau IS a empresario urbano Catalá el primero acusado de cohecho por supuestamente aceptar relojes de lujo a cambio de contratos ir por blanqueo por cambiar luego esos relojes por otros de superior valor pagando la diferencia en metálico seis años de prisión se piden para él y uno para el empresario por cohecho es la operación Clegg sidra Grau a su llegada a la ciudad

justicia no ha querido responder a los periodistas en Santiago también ha comenzado el juicio a la periodista Marina Castaño viuda de Camilo José Cela por una presunta malversación en la fundación del Premio Nobel las defensas han pedido la nulidad del juicio la Audiencia Provincial de A Coruña está alharaca

lo las defensas han solicitado la nulidad de la prueba principal en la que se basa la acusación que es un registro efectuado por la UDC en el año dos mil doce Además insisten en que a los cuatro acusados no se les puede juzgar por malversación de fondos públicos puesto que la entidad en el momento de los hechos no era pública sino privada la denunciante Dolores Ramos se han mostrado satisfecha de haber llegado hasta aquí e insiste en que la indemnización concedida al ex gerente de la entidad Tomás Cabana es ilegal y que era una recompensa de Marina Castaño este lunes declararán los cuatro acusados y mañana lo hará la denunciante eh