pues no dice la verdad o Messi que este cuento pues me levanta un poco así pero bueno luego lo desayunado está fuerte una tostada de tomate con aceite un café con leche muy bien que me lo hago por la noche me lo dejo ya hecho Antunes el criterio claro porque así coges más cuerpo hoy por la mañana está mucho más rico zumo de bote porque me gustaría hacer tú quieres que te cuente todo este rollo a mi izquierda también Dani Mateo muy buenos días hola buenos días

Voz 0460

00:43

las cómo estáis está mal no está mal si yo estoy mal yo no remontó no sé si tengo alergia o resfriado que no que muchos oyentes ser identificarán ahora mismo conmigo por ahora solo sola o en otro momento no pero nos pasa que conocéis a gente que hay un montón de gente que dice no te si tengo alergia o resfriado correcto esa es la frase más oída en estos días en España no existen alergia o Ritz pero yo lo dije y al final ácimo sí fíjate recomiendo bien que giro loco saben no me esperaba yo vale