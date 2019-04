Escucha las noticias de las 13:00 (01/04/2019)

les quedó el Isabel buenas tardes y es uno de los objetivos que persigue el PP con esta lista a la número uno Dolors Montserrat anunciada a primera hora de la mañana se unen Esteban González Pons que repite como número dos Antonio López Istúriz que pasa del puesto once en las anteriores elecciones al tres el todavía presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que se incorpora como número cuatro y la ex ministra de Educación Pilar del Castillo ocupará el quinto lugar Casado quiere dar la batalla en las instituciones europeas al falso relato del nacionalismo ha dicho ya las estrategias del independentismo como presentar a Puigdemont Junqueras en este sentido el líder del PP avisa

parece que no podemos escuchar ese audio así que hablamos ahora de ciudadanos que endurece su posición sobre la prisión permanente revisable Albert Rivera se ha reunido con el padre de Diana Quer y se ha comprometido a endurecer ir reformar esa figura para incluir otros supuestos que se han quedado fuera Óscar García

sí dice el responsable de Justicia de ciudadanos Nacho Prendes que hay determinados supuestos especialmente graves que no están contemplados en esta figura penal y que deberían recogerse todo una vez que el Tribunal Constitucional haya decidido sobre la viabilidad de esta figura esos especialmente crueles y aberrantes como los casos de violadores en serie los casos de desaparición del cadáver donde no se da cuenta ni siquiera de dónde está el cadáver y hay un un sufrimiento añadido absolutamente inhumano el compromiso de Albert Rivera supone una evolución más en la posible donde ciudadanos con respecto a la prisión permanente revisable de pedir su derogación inmediata en dos mil dieciséis ahora se pretende endurecer y ampliar aún más

Voz 0622

02:51

los turcos se han despertado este lunes con una gran duda quién gobernará Estambul la junta electoral dice que la ventaja es para el opositor socialdemócrata y Mamón Blue con sólo veintisiete mil votos de diferencia frente al candidato islamista de Gobierno ha sido el colofón a una noche de infarto en la que ambos han cantado victoria en Ankara la capital de Turquía la oposición ha ganado por poco ya acabado con un cuarto de siglo de gobierno municipal islamista el presidente turco Erdogan no ha reconocido estos resultados formación denuncia irregularidades en Ankara que sumadas a la situación de empate en Estambul podrían desembocar en impugnaciones en ambas urbes con todo el partido del presidente ha sufrido un revés generalizado los turcos ha pagado en las urnas el paro y la inflación incesantes los islamistas no han sufrido una debacle pero no controlarán las principales ciudades de una Turquía que ha quitado a Erdogan su pátina de imbatibilidad