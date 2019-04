"La voluntad del Gobierno de La Rioja es mantener el cien por cien de las plazas de escolarización"

No hay resultados

Voz 1 00:00 comienza abril y con ello la escolarización hoy empieza el plazo para los alumnos de segundo ciclo de Infantil Primaria ESO Bachillerato Alberto Galiana consejero de Educación qué tal buenos días

Voz 2 00:10 buenos días un placer acompañar estaban llenas

Voz 1 00:13 comienza la escolarización de qué datos partimos consejero

Voz 2 00:17 bien en principio nos encontramos con cifras de escolarización que que serán similares aunque todavía es pronto para que a las de años anteriores Si es verdad que que tenemos una leve tendencia al al descenso en opinión de tres años el declive demográfico existe aunque en menor medida que en otras española pero eso se compensa con incrementos de escolarización otras áreas como por ejemplo la formación profesional que cada vez cuenta con más alumnado no

Voz 1 00:48 estamos hablando de que en este periodo que como decimos comienza hoy están llamados a matricularse en este primer curso de segundo ciclo de Infantil dos mil ochocientos cinco niños nacidos en dos mil dieciséis de los que en mil quinientos ocho pertenecen a la zona única de escolarización a la que comprende Logroño Lardero la también el municipio de Villamediana la oferta de plazas mantiene también invariable y vemos que es de tres mil doscientas plazas aquí vemos precisamente este desajuste no que comenta con este descenso de bueno pues de los nacimientos nada esta comunidad

Voz 2 01:19 así es si bien es verdad que que siempre históricamente que el número de plazas ha sido siempre superior al al a la demanda estimada porque no se reparte de forma homogénea hay bueno pues hay algunas zonas fundamentalmente en los núcleos rurales pues en los que evidentemente no la todas las aulas pero este mantenerlas abiertas para seguir prestando servicios en cualquier caso pues se lo que demuestran las cifras es que hay holgura el Si piensas solo Hungría es pues también permiten trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias que van a escolarizar propiedades a a sus niños porque las posibilidades de conseguir un centro de su elección de sobre todo de su primera lección pues son muy altas no

Voz 1 02:05 no está claro que hay menos nervios que hace unos años donde este proceso de escolarización la verdad que generaba bastante ese tensiones entre las familias ahora vemos como hay menos problemas en este sentido aunque también es evidente que bueno pues hay colegios eh eh que están más masificados que otros esto también está ocurriendo no

Voz 2 02:27 bueno yo no hablaría de masificación alargar de mayor mayor demanda no sí que es verdad es que hay que por diferentes circunstancias pues igual por por estar en una zona de la ciudad en la que hay más lugares de trabajos cercanos o un silencio sencillamente pues porque hay mayor por población en los alrededores pues puede haber una mayor demanda pero en general el son escasos ese tipo de entre Si por otra parte pues también entiendo que que esas holguras de las que hablaba antes pues también sacaban trasladando al Ellos no por tanto pues es muy probable que que aun así pues tengamos muy pocos casos de de no es que haya que va a llamar ahora sí sí que es verdad que los casos de baremación pues tan ese siguiendo los criterios generales de prioridad que están publicados con antelación y que como otros años pues tienen que ver con con estar domiciliados en la zona o o la existencia de hermanos matriculados familias numerosas la renta etcétera

Voz 1 03:24 consejero hay riesgos hay riesgo de que se puedan perder algunas líneas en este nuevo curso de que ese cierre algún centro de Susqueda comentado usted que es son escuelas rurales

Voz 2 03:35 en principio y todavía no tenemos los datos definitivos habrá que esperar y desde luego pues la intención de la Consejería es mantener en lo posible todas las estructuras que tenían los en el funcionamiento también hay otros bueno que se está empezando otra vez a observar que son un decremento de de la inmigración y eso pues como pasó hace ya unos años contribuyó decididamente a a mantener muchos centros abiertos así que yo creo que que habrá que estar observando oí desde luego pues Nene en el interior y mientras tanto pues nuestra voluntad es mantener esa impresión instalaciones así y solamente en caso de que en algún en algún supuesto cuestionamos escasísimo número cinco pues lo valoraremos pero este curso con por ejemplo pues se sigue habiendo algunos algunas aulas incluso con cuatro cuatro alumnos abiertas en lo que es muy pequeñitos invisible es verdad que condicionar desde luego pues a que vuelve a haber más de cinco no pero se está haciendo un esfuerzo muy importante yo creo que vale la pena esta política también de asentamiento de la población o de la España vacía que viene aquí han resaltado este fin de semana no

Voz 1 04:46 Tejero por dar también en esta conversación información de servicio a los oyentes a todos aquellos que realmente pues vayan a iniciar este proceso de escolarización decía usted ya hablaba de la baremación que se establece existen unos criterios yo creo que conocidos por todos como comentaba ya se ha hecho el sorteo público también de los apellidos y ahora se inicia este proceso para matricularse que recomendaciones hacen cuáles son los Thiem

Voz 2 05:16 bueno pues en primer lugar las recomendaciones de de ir con tranquilidad así aprovechar esas jornadas de puertas abiertas que que muchos centros ofrecen para poder conocer sus instalaciones sólo su proyecto educativo y por supuesto pues estar en diálogo permanente con con los centros con la secretaría sólo escritor directivos de los centros que puedan ser más idóneos a juicio de los padres para escolarizar a los niños padre un servicio por parte de los centros permanente de asesoramiento como otros años en ese sentido y desde luego también en la propia Consejería pues estaremos encantados de solucionar las medidas que fueran necesarias en cuanto a fechas pues es todo el mes de abril de empieza hoy y finaliza el día treinta todo lo que es el mes el Patural se pueden presentar tanto de forma presencial el propio centro o también en las propias oficinas de la consejería no también de forma telemática esto es importante aunque sea de momento poco pero cada vez va va creciendo ese esa la presentación telemática de tú tules no olvidar tampoco la existencia de un simulador online que se viene haciendo desde hace ya un par de cursos que yo creo que era también una información interesante de manera que en tiempo real pues se va saliendo en el centro de de la elección de la familia cuál es el mundo del unos que se van ya preinscripción no hay eso pues puede ayudar a tomar mejor la decisión en primer lugar el diez de mayo una vez finalizado mes de abril pues habrá una publicación en el tablón de anuncios de cada centro de las literas provisionales el día diecisiete pues después de que haya podido haber alguna alegación pues se publicarán la lista definitiva si ya en el mes de junio será cuando sean a las matriculaciones finales