por de Cifuentes único raro el no haberme sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del Rectorado de diversidad

Voz 2

00:55

yo lo que hago en primer lugar es felicitar al presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que ha demostrado ser un servidor público con mayúsculas en los equipos del Partido Popular lo que hay son grandes equipos en la figura de Cristina Cifuentes con la figura de Ángel Garrido yo no me considero estar a ese nivel pero sí que desde luego como digo pues haré lo único que sé hacer que es entregarme en cuerpo y alma a cualquier misión o labor que me encomiende