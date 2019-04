qué tal bona tarda pacta contra el racismo Tom Watson representación el Parlament San cumple un mes huy no utiliza al Immigració paraguaya Bosch Soledad Domínguez de aquí a tres meses usas para una primera evaluación del cumplimiento para asegura que no queda nubes

mes cosas la haya ido a la Diputación paliar subirá de Sheen da pagar igual a como protesta por la ha dado el festival Doctor Music a escalar Caldas decidirán hoy si finalmente optan por no pagarlo Marsé Marc Albrecht

de esas pudiera pudieran la que desprendían B Side demoren responso hábitats algún Waits no pingüe porque esas tales Islandia descubierto del Territori de montaña y sobre la Taula tan bella la insumisión laca la presidenta de la Diputació de Lleida Rosa pero yo creo que dicha de paga la CAM

no es una solución es sólo pero una andanada forzosamente Camí de esa de pagado canon no pasa que de que un cuantiosos Ballester que están las rehabilitar

Voz 6

01:24

The Moment Sert es que no sé a quién será el propio a la espera que de la promotora en un sí que no fuera el festivo