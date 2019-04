Las noticias de Asturias, 16:03 (01/04/2019)

Voz 1315

00:05

buenas tardes el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria Miguel Fernández ha anunciado que la flota de esta región se movilizará si el Gobierno de España modifica el plan de gestión de la caballa para transferir parte de su cuota a Asturias y Galicia en la próxima campaña Fernández afirma qué ha dirigido una carta a la Secretaría General de Pesca Alicia Villa Uriz para de esa aprobar una posible modificación del Plan de reparto del verdel que se debatirá en la reunión de trabajo convocada para el once de abril también pide a los partidos políticos que no acudan a los puertos de puertos cántabros para hacer campaña porque no van a ser bien recibidos las empresas auxiliares de Arcelor volverán a parar esta semana dos mil quinientos trabajadores están llamados a la huelga del miércoles contra lo que considera una aplicación abusiva de eres en el sector Comisiones Obreras y uso denuncian la utilización indebida de compensatorio sus vacaciones fuera de las jornadas laborales así como la acumulación de horas extraordinarias programan paros de cuatro horas al comienzo de cada turno Antonio Lucas responsable de la industria auxiliar de Comisiones Obreras espera que esta nueva convocatoria haga entrar en razón a las empresas