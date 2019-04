Las noticias de Canarias, 16:02 (01/04/2019)

Voz 2

00:21

buenas tardes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la detención del ex concejal Manuel Parejo del empresario Antonio Plasencia ambos condenados silla de camino a prisión a la prisión Tenerife II respecto al exalcalde de la capital Miguel Zerolo se encuentra bajo orden de detención de no ser localizados ordenará su busca y captura aunque en un primer momento se iba a proceder a la detención del también empresario Ignacio González el TSJC ha pospuesto su entrada en prisión a la legar este que no se encontraba en buen estado físico