Las noticias de Galicia, 17:02 (01/04/2019)

o sea que una resolución que fui dictadas no se la instrucción de un procedimiento administrativo debe de continuar a ser defendida por la administración pública que ha dictado en este caso Abogacía del Estado anda que lamentamos últimamente vemos como Abogacía del Estado cambia de criterio en función da indicaciones de haberlo algo que para nos

Voz 3

01:27

indicativo de una interferencia partidista no traballo de Abogacía del Estado que nos debería de producir de un Estado democrático como no que vivimos no