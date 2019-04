Escucha las noticias de las 18:00 (01/04/2019)

Voz 0273

00:25

los laboristas han anunciado que votarán por la permanencia del Reino Unido en el mercado único que podría convertirse en la propuesta favorita aunque no necesariamente capaz de obtener la mayoría esa propuesta implicaría que los laboristas afectan ahora la libertad de movimiento algo que Yeremi Corbijn había rechazado previamente todo es pues tan confuso y contradictorio como siempre en este proceso Theresa May por su parte ha dado libertad de voto a los parlamentarios conservadores pero no a los miembros del Gabinete May no descarta al presentar su plan por cuarta vez ante la Cámara de los Comunes esta misma semana