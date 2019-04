Las noticias de Cantabria, 18:02 (01/04/2019)

malestar entre las trabajadoras de ayuda a domicilio en Cantabria con los nuevos contratos que hoy entran en vigor para atender a personas dependientes en cuatro zonas de la comunidad en la mayor parte del ámbito rural el Ejecutivo aumenta un veintidós por ciento la cantidad destinada a estos cuatro contratos hasta diecisiete millones de euros pero no soluciona una de las principales reivindicaciones que se abonen los kilómetros de desplazamiento de estas empleadas si se hará en el caso de recorridos de más de cuarenta kilómetros sin embargo aseguran las trabajadoras que más del cincuenta por ciento no se cubre esa distancia por lo que tendrán que correr a frente a esos gastos de su propio bolsillo Rosa María Martínez es una de las representantes de las empleadas en el sector

Voz 0760

00:44

pues mejoras eh son ínfimas a mí no me parece que se cumpla realmente con las reivindicaciones que venimos haciendo durante todos los años las trabajadoras de esa de dependencia de Cantabria estamos hablando de jornadas parciales pues eso con usuarios largas distancias pero que a veces aspecto kilómetros desde su domicilio Ike esas no son abonarles porque no se cumple la premisa del Gobierno yo creo que hay alrededor de cincuenta por ciento no va a ser cincuenta aquí no cuarenta kilómetros al río al día