Podemos todavía no ha respondido a la propuesta de Madrid en pie para elaborar una candidatura conjunta de cara a las elecciones autonómicas de mayo la plataforma que integran Izquierda Unida y anticapitalistas ha emplazado una reunión el próximo miércoles a la formación morada ofrece celebrar unas primarias conjuntas y proporcionales a pesar de que la militancia votó en contra de esa confluencia Sol Sánchez es la cabeza de lista de Izquierda Unida

Voz 2

00:24

hemos estado eh o ese recibiendo llamadas de gente comprometida de activistas ciudadanos y ciudadanas en en general eh también incluso dentro de Izquierda Unida no llegamos a el compromiso de no dejar de intentar una vez más que esta candidatura sea lo más amplia posible no