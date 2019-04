Escucha las noticias de las 06:00 (02/04/2019)

saludos qué tal está muy buenos días comienza el martes ya habían hecho el cambio de armarios recuperen alguna prenda de abrigo porque les va a hacer falta sigue lloviendo buena noticia pero es que además a partir de mañana bajan mucho las temperaturas y así andamos todos o casi todos del resfriado la alergia de la alergia el resfriado y yen Cala baila también la actualidad del Brexit a la campaña I de la campaña al Brexit sobre el divorcio británico esta noche su parlamento ha vuelto a rechazar todas las opciones que se planteaban Theresa May ha convocado un gabinete de crisis para hoy mismo no se sabe muy bien para que aunque la prensa británica habla de hipotéticas elecciones anticipadas puso voz a la impotencia un diputado conservador que anunciaba emocionado que dimita

no puedo decir ahora que Ciudadanos me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio un buen proyecto político al que los enfrentamientos las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando y concejala naranja

ese unidad podemos no estaba en el Gobierno pues las cloacas de interior no se van a limpiar en este en este país cuál es el papel de cada uno de los demás partidos pues ojalá nos hubieran dejado investigarlo en la comisión de investigación pero el PSOE se opuso

Voz 0931

03:23

es que no gobierna que no enviada al Parlament y que no es capaz de llegar a acuerdos así resumen los socialistas lo que se va a votar una votación no vinculante no obliga al presidente a nada pero de prosperar sería un revés