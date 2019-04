Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 00:03 Laura Gutiérrez qué tal buenos días tiempo nuboso la previsión anuncia algunos chubascos incluso tormentas ocasionales en las horas centrales del día temperaturas como ayer aunque debido a las lluvias las máximas no pasarán de los quince grados la candidata del PP a la comunidad Isabel Diaz Ayuso se desentiende del informe de la Cámara de Cuentas que cifra en ciento setenta y dos millones de euros el dinero que los gobiernos de Aguirre González pagaron a las empresas de la Gürtel y la Púnica Ayuso que siempre ha reivindicado la gestión del PP en esos años dice

Voz 1277 00:33 ahora que el partido ha apostado por ella para pasar página no puedo valorarlo que se esclarezca y que se vea yo doy cuentas por mi gestión por lo que yo hago por lo que yo propongo por quién me acompañan Mis listas por los equipos que vaya a hacer yo tengo el hándicap de ser una persona relativamente desconocida porque precisamente se ha apostado por una renovación pasar pagina dentro de evidentemente una gestión que a mí me ha parecido muy buena en Madrid

Voz 1275 01:00 según han confirmado a la SER desde la Comunidad de Madrid Abogacía General está estudiando desde este lunes y elevar la Fiscalía ese informe de la Cámara de Cuentas el candidato además Madrid Íñigo Errejón ha tomado la iniciativa y este lunes ha acudido ya al Ministerio Público

Voz 2 01:18 en Ciudadanos y no

Voz 1275 01:19 luego ha confirmado que en la SER que el actual alcalde de Arroyomolinos de su partido será su candidato el XXVI EM Andrés Martínez entró al Ayuntamiento tras la dimisión de Carlos Ruipérez que tuvo que marcharse imputado en la Púnica el partido está contento con su gestión en un municipio que ha sido noticia por las distintas colocaciones a dedo de familiares y amigos la sobrina del concejal de Hacienda José Vicente Gil Suárez acabó enchufada como psicóloga como les contamos en la SER este edil tránsfuga del PSOE hombre podría ir ahora de número tres en la lista de ciudadanos Aguado en La Ventana de Madrid dice que lo desconoce

Voz 0771 01:50 si repetirá de hecho ya tiene la confianza de la mayoría de los grupos en el en el Ayuntamiento a pesar de lo que sucedió con el anterior alcalde y eso significa que al margen de lo que pasará con el anterior alcalde el proyecto de ciudadanos tenía sentido se habían hecho cosas bien cuando se presentó esta alternativa donde se presentó Andrés era actual le parece elegía al alcalde me parece decir tiene el respaldo del resto de formaciones políticas o de la mayoría parece iniciar hombre no tengo porque no no confiar en él de hecho creo que están haciendo las cosas bien en Arroyomolinos

Voz 1275 02:19 en Alcobendas el PSOE pide la dimisión del alcalde tras el informe de la UCO que lo vincula con la Púnica titulares con Virginia Sarmiento un informe que revela que se pagaron ochenta y cinco mil euros a través del Patronato Municipal socio cultural para mejorar la imagen del alcalde el Ayuntamiento defiende la legalidad de las contrataciones y justifica que la comunicación estaba integrada en este organismo pero no admite que fueron trabajos de reputación Madrid en pie vuelve invitará a Podemos a la confluencia de anticapitalistas equidad han emplazado a la formación morada a una nueva reunión mañana miércoles aunque podemos aún no confirmados asistencial deportes esta tarde el Atlético de Madrid Girona abre la jornada treinta en Primera desde las siete y media a las ocho y media Espanyol Getafe y desde la una y media de la tarde se presentan las nuevas obras del estadio Bernabéu con Florentino y Carmen vamos a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 03:08 dos días e intensificar ya el tráfico en Madrid sobre todo de acceso a la capital lados en Torrejón San Fernando la A cuatro en Pitu Butarque a cuarenta y dos en Parla también las cinco Alcorcón y Campamento y la A6 en El Plantío en la M40 Pozo los sentido A seis desde Vallecas hasta Coslada en sentido A dos sentido norte

Voz 1275 05:46 cuenta y seguimos

Voz 1275 08:44 Sanidad investiga una intoxicación en un colegio de Pozuelo el Everest monte claro ciento veinte alumno

Voz 5 08:49 así varios profesores sufrieron un cuadro de vómitos agudos a finales de la semana pasada aún se desconocen las causas Raquel Fernández investiga Salud Publica para determinar las

Voz 1315 08:59 causas por las que unos ciento veinte alumnos sufrieron entre el jueves y el viernes varios cuadros de vómitos aseguran desde el propio colegio que fueron ellos mismos quienes activaron el protocolo comunicando a este organismo y al ayuntamiento de Pozuelo la sintomatología que estaban sufriendo los escolares que tendía a remitir a las pocas horas indican que tras una inspección de las instalaciones del análisis del agua no se ha detectado anomalía alguna que obligue a la adopción de medidas por lo que se está a la espera de conocer el resultado que arrojen las muestras del menú servido en el comedor

Voz 1275 09:32 así llegamos a las siete de la mañana nueve empleados tenemos a esta hora en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información en la SER

Voz 20 09:41 y uno