Escucha las noticias de las 07:00 (02/04/2019)

yo estoy en condiciones asegura casi un proceso democrático con garantías por tanto eso es lo que le digo que son son ochenta y dos votos no parece difícil investigar qué ha pasado con ochenta y dos que ya se ha resuelto en un comité de garantías interno es un tema zanjado ha resuelto

buena no puedo decir ahora que Ciudadanos me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio un buen proyecto político al que los enfrentamientos en las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando

Voz 1727

01:58

en Reino Unido Theresa May ha convocado de urgencia una reunión de su Gabinete para esta mañana después de que esta noche el Parlamento haya vuelto a votar en contra de todas y cada una de las salidas que se proponen para el Brexit muy bien afilado anunciaba el ministro británico del Brexit y no se descarta que May pueda convocar elecciones pues de este fracaso de la primera ministra del Reino Unido podría tropezar con un adelanto electoral sin sentido leemos esta mañana en el Gardian por cierto que si ustedes como nosotros se pierden ya con el Brexit sepan que los británicos también la web de la BBC incluye una sección titulada que acaba de ocurrir con el Brexit para ponerse rápidamente al día en este laberinto en Venezuela