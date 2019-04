qué tal buenos días hoy llueve seguros lo dice la previsión habrá sol a primera hora pero después muchas nubes y chubascos generalizados en toda la Comunidad de Madrid tiempo frío máximas que no van a pasar de los quince grados a mediodía el alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá del PP también pagó la mejora de su imagen con dinero público la SER les avanza a esta hora otro informe de la UCO de la Guardia Civil que analiza los trabajos realizados por las empresas de el imputado en la Púnica Alejandro de Pedro para el ayuntamiento Diego desde este Consistorio se abonaron setenta y cinco mil euros entre dos mil once y dos mil catorce para mejorar la imagen del alcalde al igual que ocurrió con el alcalde Alcobendas Ignacio García de Hinault esa como les contamos ayer refleja otro informe de la Guardia Civil Alfonso Ojea

Majadahonda apagado casi setenta y cinco mil euros a las empresas de Alejandro de Pedro entre dos mil once y dos mil dieciséis para que la imagen y reputación de Narciso de Foxá fuera sideral hasta se creó un diario digital para apoyar la reelección de Foxá en las últimas elecciones locales por eso la UCO señala al alcalde como presunto autor de un delito de malversación son ya su concejala de Participación Ciudadana al Laura Nistal de ese mismo delito más tráfico de influencias fraude y revelación de secretos por si fuera poco el empresario Alejandro De Pedro descubrió en Majadahonda sub otro perfil profesional el de conseguidor de contratos municipales la investigación revela que medió en un concurso para el mantenimiento del municipio pero se quedaría eso sí con

otra empresa fuentes municipales han manifestado a la Cadena Ser en Madrid que la relación con Alejandro de Pedro viene de lejos desde dos mil diez cuando se elaboró el plan estratégico de comunicación él no llegó con la red Púnica miente

sede en Alcobendas el PSOE ha pedido la dimisión de García de Vinuesa por haber gastado esos ochenta mil euros para mejorar su imagen en el Ayuntamiento de esta localidad ha emitido un comunicado en el que defiende la legalidad de esas contrataciones reconocen que sí pagaron desde el Patronato de Cultura pero no que fueran para mejorar la imagen del alcalde es martes es dos de abril hay más noticias

