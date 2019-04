Escucha las noticias de las 08:00 (02/04/2019)

vendrán más años malos nos harán más ciegos así se titula el libro de Sánchez Ferlosio con todo tipo de escritos publicado a mitad de los años noventa y que toma el nombre del primer verso de este poema un regalo para quienes leímos El Jarama por obligación en la escuela ya quiénes nos deslumbraron después sus ensayos un regalo para nosotros y una invitación para quienes tienen la suerte de poder descubrirlo todavía no

es martes dos de abril del Parlamento británico lo ha vuelto a hacer esta medianoche ha tumbado todas las alternativas planteadas para el Brexit después de esa votación Theresa May ha convocado para hoy un gabinete de crisis para que Londres Begoña Arce

yo estoy en condiciones asegurarle casi un proceso democrático con garantías por tanto eso es lo que le digo eso son ochenta y dos votos no parece difícil investigar qué ha pasado con ochenta y dos bueno ya se ha resuelto en un comité de garantías interno es un tema zanjado Isar resuelto

no puedo decir ahora que Ciudadanos me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio un buen proyecto político al que los enfrentamientos en las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando

por no y el PSOE entran ya de lleno en campaña en tres frentes el primero las cloacas del Estado

Cannes no existe el en el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la ley a la Constitución

segundo asunto las pensiones Ávalos insiste en que el Partido Popular no es claro

todo señor ahí no no es un problema interpretación en un problema de simplemente escucharlos que los ricos paguen menos y que aquellos que necesitan el amparo del Estado reciban menos prestaciones tienes la ecuación no hay otra pero dice